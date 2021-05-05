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Bisiklet İnisiyatifi Tüm İlçelere Yayılıyor

İnisiyatif sahibi bisiklet kullanıcıları internet üzerinden bir platformda biraraya geliyor.

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05.05.2021 10:34:55
Bisiklet İnisiyatifi Tüm İlçelere Yayılıyor

Sosyal medya üzerinden çağrı yapan bisiklet inisiyatifi kısa sürede tüm il ve ilçelere ulaşmayı hedefliyor. Bisiklet inisiyatifi yaptığı çağrıda bisiklet dostlarına şöyle sesleniyor; "​İnsanların fiziksel olarak aktif olduğu, çevreye duyarlı yaşanabilir yerlere inanıyoruz. Bu yüzden bisiklet kullanımını arttırmak için çalışıyoruz. Bisiklet Sağlıklı, Sosyal, Çevreci, Ekonomik, Eğlenceli ve Basit Ulaşım Aracıdır.
Bisiklet eğitimlerinden başlayarak herkesin güvenli bisiklet kullanabilmelerini sağlıyor, ulaşım amaçlı bisiklet kullanabileceğimiz koşulların oluşması için çalışıyor, bisikletli turizm için işbirlikleri yürütüyoruz.
Bisiklet sürme koşullarını iyileştirmek ve bisiklet sürücülerinin artması için mücadele ediyoruz.
Bisiklet İnisiyatifi topluluğuna katılarak bize yardım et.
Birlikte yaşanabilir şehirlerde, bisikletli mutlu insanların sayısını arttırabiliriz.
www.bisikletinisiyatifi.com sitemize üye olarak "Bisiklet İnisiyatifi" zincirinin bir halkası da sen olabilirsin.
Email bültenimize abone olarak ve Sosyal Medya hesaplarımızı takip ederek zincirin büyümesine katkıda bulunun."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan