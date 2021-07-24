Bisiklet Eğitmeni İsmail Meriç

Bisiklet İnisiyatifi, bisiklet kullanmayı hiç öğrenememiş ve bisiklet sürüşlerini geliştirmek isteyenlere kapı açıyor. Yalova'da bisiklet eğitimlerine katılan İsmail Meriç, öğrencileriyle pedallamaya devam ediyor.

İsmail Meriç 38 yaşında, Yalova'da yaşıyor. Yıllarca denizcilik yaptı ve aynı zamanda bir gitarist. Yalova'da yaşamını bisiklet tutkunu olarak sürdürmeye devam ediyor. Bisiklet turlarından ve bisiklet kulüpleriyle olan gezilerinden keyif alıyor. Bisiklet eğitimleriyle tanıştıktan sonraki sürecini paylaştığımız yazısında, Bisiklet İnisiyatifi 'Hobini İşe Çevir' hareketiyle bisiklet eğitimlerinden ve bisiklet ulaşımından bahsetti.

"Bisiklet İnisiyatifi'nin oluşturduğu 'Hobini İşe Çevir' hareketine sosyal medyadan ulaştım ve dahil oldum. Eğitim süreçlerinde başvuranların sayısı zamanla fazlalaştı. Kadınların başvuru talebi daha fazla ve her yaş grubundan insanlar katılıyor. Eğitime başvuranların çoğunluğu bisiklete sahip değil. Bazı kişiler aktif olarak bisiklet kullanıyor ve performanslarını arttırmak amacıyla başvuruyor. Bu gibi danışanlarla beraber tur planları da yapacağız. Özellikle doğaya karışmak ve Yalova'nın çevresindeki ormanlık alanlarda sürüş deneyimi gerçekleştirmek isteyenler olursa belirlediğim güzergahlarda turlar düzenleyeceğim."

Meriç, yaşadığı kentte bisikletle geçirdiği zamanları paylaştı:



"Yalova'da bisiklet kullanmayı seviyorum. Yalova yokuşlarıyla ünlü bir kent. Dağlar ve tepeler yoğunlukta olduğundan, bisikleti spor amaçlı kullananların da sevebileceği rotalara sahip. Özellikle kent içindeki motorlu taşıtların oluşturduğu çevre kirliliğinden etkilenmemek ve doğanın tadını çıkarmak adına bisiklet sürüşlerimi Yalova çevresindeki doğal ortamlarda tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yalova bisiklet kullanımı açısından kısır kalmış bir kent. Aktif bisiklet kullanımı amacıyla oluşturulan bisiklet ağları yok. Hala insanlar iş yerlerine gidip gelirken otoyolları ve sokak aralarını kullanmak zorunda kalıyor. Tersaneye ve sanayiye giden işçi ve çalışan diğer kesim motorlu taşıtları kullanmak durumunda kalıyor. Bisiklet bilinci oluşabilmesi için yapılacak en etkili çözümün kent planlaması çalışmaları olduğunu düşünüyoruz.

"Kent içinde zamanında bisiklet yolları yapılmıştı. Uzun araçların ve nakliyeci kamyonlarının, işletmelerin önüne park etmeleri gibi sebeplerden dolayı bisiklet yolları kullanımında sıkıntılar oluşuyordu. Trafiği önlediği gerekçesiyle kent içindeki bisiklet yolları sahil kenarında bir güzergah belirlenerek kıyı şeridine taşındı. Kent içindeki bisiklet yolları belirli bir rotaya sahip değil; düzensiz ve kesikli, tek bir doğrultuda oluşturulmuştu. Bu yollardan birinde 'Motorlu taşıt giremez' trafik uyarı işareti olmasına rağmen, bisiklet haricindeki taşıtların ve yayaların daha çok kullandığını gözlemliyorum. Yaşanılan trafik yoğunluğu bu araçların bisiklet yollarını tercih etmesine sebep oluyor. Belediyenin müdahele etmesi gereken bu gibi durumlara maalesef kayıtsız kalınıyor ve kötü sonuçlarını bisikletli ve yaya yaşamak durumunda kalıyor." diyerek düşüncelerini ve yapılması gerekenleri ifade etti.

"Yeni yapılan ve çalışmaları süren bisiklet yolu, Yalova Üniversitesi-Çınarcık güzergahında seyrediyor. Hem üniversiteli gençler bu uygulamayla kente daha rahat ulaşım sağlamış olacak, hem de yerel halk sahil şeridinde ulaşım sağlayıp, motorlu taşıtların sayısını ve oluşan çevresel kirliliği azaltmada etkili olacaktır."

Yalova Bisiklet Eğitimleri İçin:

https://www.bisikletinisiyatifi.com/yalova-bisiklet

Daha Fazla Bilgi İçin:

https://www.bisikletinisiyatifi.com/

Haber ve Röportaj: Gökçe ÖZKONUK

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.