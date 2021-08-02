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Başkan Büyükakın, Bisiklet Tutkunlarıyla Pedal Çevirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali’ne katılarak yurtiçi ve yurtdışından katılan bisikletçilerle birlikte pedal çevirdi

29 Dakika Önce
2021-08-02 13:40:54
Başkan Büyükakın, Bisiklet Tutkunlarıyla Pedal Çevirdi

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nde yurtiçi ve yurtdışından katılan bisikletçilerle birlikte pedal çevirdi. Farkındalık oluşturmak için düzenledikleri festivalin amacına ulaştığını belirten Başkan Büyükakın, etkinliği gerçekleştirmekten çok keyif aldığını sözlerine ekledi.

Yabancı ülkelerden gelen bisikletseverleri de unutmayan Başkan Büyükakın, “Hollanda'dan Cezayir'den gelen arkadaşlarımız varmış. Şehir dışından gelen arkadaşlarımız varmış. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. İnşallah bisiklet sporu daha da yaygınlaşır. Hayata pedal çevirmeye devam edelim” ifadelerini kullandı.

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Bisikletin ve doğa sporlarının önemine ve farkındalığı üzerine değinen Büyükakın şu sözlerle konuşmalarını sürdürdü: “Kocaeli'nin yanlış imajını değiştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda Turizm Çalıştayı yapıyoruz. Diğer yandan Turizm Master Planımızı hazırlıyoruz” dedi. Kocaeli'nin büyük bir kısmının ormanlarla kaplı olduğunu hatırlatan Başkan Büyükakın, “Kocaeli muhteşem güzellikleri olan bir şehir. Hem ormanları hem denizi ile her türlü doğa güzelliğini yaşamak mümkün” dedi.

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Türkiye'yi yasa boğan büyük oranda bitki ve canlı yaşamına son veren orman yangınları hakkında Başkan Büyükakın, “Bu vahşete sebep olanları lanetliyorum. İnsana, doğaya, canlıya kast edecek kadar gözü dönmüşleri Allah'a havale ediyorum. Ama yılmayacağız. Mücadeleye devam edeceğiz. Türkiye'mizin daha güzel olması, insanlarımızın daha iyi yaşayabilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız.” ifadelerini kullandı.

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KAYNAK: kocaeli.bel.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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