Avrupa Hareketlilik Haftası Bartın ve Amasra'da bir dizi etkinlikle kutlandı

16-22 Eylül 2021 Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine Belediye Başkanı Recai Çakır'da katıldı.

16-22 Eylül 2021 Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında bugün Belediye Başkanı Sn. Recai Çakır, Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneği ve Yelken Kulübünün katkılarıyla bir dizi etkinlik gerçekleşti.

Bartın'dan Amasra'ya bisiklet turu yapıldı ve Amasra'da şehir içi bisiklet turu yapıldı. Bunun yanı sıra en yavaş bisiklet yarışması düzenlendi, yelken ve aktif yaşam etkinliği yapıldı.

Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri kapsamında bugün; Belediye Başkanı Sn. Recai Çakır, Eğitim-Sen ve Turizm Derneği'nin katkılarıyla Resim Atölyesi gerçekleşti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.