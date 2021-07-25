Birce Akalay kimdir?

Birce Akalay 19 Haziran 1984 yılında İstanbul'da gözlerini dünyaya açmıştır. Lise öğrenimini Pera Güzel Sanatlar lisesi Tiyatro bölümünde tamamlayan Birce Akalay, Üniversite öğrenimine İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturi Bölümü'nde başlamıştır fakat buradaki eğitimini tamamlamadan Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü'ne devam etmiştir.

Birce Akalay'ın sanat kariyeri nasıl başlamıştır?

2004 yılında gerçekleşen Türkiye Güzellik yarışmasında üçüncü olan Birce Akalay, daha sonra Avrupa Güzellik yarışmasına katılmaya hak kazanmıştır. Bu yarışmada da yarı final oynayan güzel oyuncu, daha sonra birçok programı sunmaya başlamıştır. 2004 ve 2007 yılları arasında Piyonlar Ligi Özel ve 8.Etap programlarını sunan Birce Akalay, daha sonra 2007 yılında Kader ve Senin Uğruna dizileri ile sanat kariyerine profesyonel bir giriş yapmıştır. Bu dizilerde başrol oyuncusu olan Birce Akalay, aynı zamanda o dönem yayınlanan Asi dizisinde de yardımcı karakter olarak görev almıştır. Dizilerin yanı sıra sinema filmlerinde de rol alan Birce Akalay, ilk olarak 2008'de seyircilerin karşısına çıkan Son Ders ve 2009'da vizyona giren Nefes filmlerinde boy göstermiştir.

Birce Akalay'ın rol aldığı diziler nelerdir?

Babil- 2020- İlay (başrol oyuncusu)

Ağlama Anne- 2018- Alev (başrol oyuncusu)

Siyah Beyaz Aşk- 2017/2018- Aslı (başrol oyuncusu)

Hayat Bazen Tatlıdır- 2016/2017- Hayat (başrol oyuncusu)

Evli ve Öfkeli- 2015/2016- Esra (başrol oyuncusu)

Küçük Ağa- 2014/2015- Sinem (başrol oyuncusu)

Böyle Bitmesin- 2013- Aylin (konuk oyuncu)

Ben Onu Çok Sevdim- 2013- Ayhan Aydan (başrol oyuncusu)

Yer Gök Aşk- 2010/2012- Havva (başrol oyuncusu)

Alayına İsyan- 2009- Sevtap (başrol oyuncusu)

Kış Masalı- 2009- Zişan (yardımcı karakter)

Asi- 2007- Zeynep (yardımcı karakter)

Kader- 2007- Lamia (başrol oyuncusu)

Senin Uğruna- 2007- Özlem (başrol oyuncusu)

Birce Akalay'ın rol aldığı filmler nelerdir?

Deliormanlı- 2016- Hülya (başrol oyuncusu)

Re-Era- 2013- Scientist 1 (kısa film)

Sizi Seviyorum- 2009- Eda (yardımcı karakter)

Nefes: Vatan Sağolsun- 2009- Zeynep (yardımcı karakter)

Son Ders: Aşk ve Üniversite- 2007- Sevim (yardımcı karakter)

Birce Akalay'ın yer aldığı tiyatro oyunları nelerdir?

Yedi Kocalı Hürmüz- 2017- Hürmüz (Yazar Sadık Şendil ve Yönetmen Müjdat Gezen)

Keşanlı Ali Destanı- 2020- Zilha (Yazar Haldun Taner ve Yönetmen Yücel Erten)

Hırçın Kız- 2021- Katharina (Hırçın Kız Kate) (Yazar William Shakespeare ve Yönetmen İbrahim Çiçek)

Birce Akalay'ın hazırladığı ve sunduğu programlar nelerdir?

Şampiyonlar Ligi Finali- Star Tv (Maç önü ve sonu aktüel VIP stüdyo yayını)- 2005- sunucu

Şampiyonlar Ligi Özel- 2005- sunucu

Spor Gecesi Star TV- 2004/2006- sunucu

8.Etap (TV8 Maç önü ve sonrası canlı yayınlar)- 2006- sunucu

Sinema Dünyası- 2009- sunucu

Benimle Söyle- 2019- jüri üyesi

Birce Akalay'ın aldığı ödüller nelerdir?

Engelsiz Yaşam Vakfı 8.Yılın En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu- Yedi Kocalı Hürmüz (2017)

9. KTÜ Medya Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu- Siyah Beyaz Aşk (2018)

İstanbul Üniversitesi 1453 Ödülleri Yılın En İyi Kadın Oyuncusu- Siyah Beyaz Aşk (2018)

Okan Üniversitesi Yılın En'leri Ödülleri En İyi Kadın Dizi Oyuncusu- Ağlama Anne (2019)

2.Best of Rumeli Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu- 2019

Öğrencilere Sorduk Proje Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu- Babil (2021)