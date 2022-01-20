Bilim insanlarından antibiyotik uyarısı: Dünyadaki bir numaralı ölüm nedeni haline geldi

Diğer taraftan bilim insanları, AMR ile mücadele için acil önlem alınması gerektiğini vurguladı ve politika yapıcılar için hayat kurtarmaya ve sağlık sistemlerini korumaya yardımcı olacak acil eylemleri özetledi. Bunlar, mevcut antibiyotiklerin kullanımını optimize etmeyi, enfeksiyonları izlemek ve kontrol etmek için daha fazla önlem almayı, yeni antibiyotik ve tedaviler geliştirmek için daha fazla fon sağlamayı içeriyor.