DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Altın hakkında bilinmeyen gerçekler
İran nükleer anlaşması görüşmeleri Viyana’da sürüyor
Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby: Konseyin, devletin bekasını sağlamaktan başka amacı yok
Yurt içi uçuşlarda HES kodu zorunlu mu? Yurt dışı uçuşlarda seyahat izin belgesi gerekli mi?
Kreş ve anaokulları açıldı mı? Tam kapanmada kapatılan anaokulları yeniden açıldı mı? Anaokulu ve kreşler açılacak mı?

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

Biden ‘ilk 100 günde 200 milyon doz aşı’ hedefine erken ulaşacak

ABD Başkanı Joe Biden ülkedeki koronavirüs ve aşı çalışmaları hakkında son durumu değerlendirdi. Biden görevindeki ilk 100 gün içinde 200 milyon doz aşı vaadini beklenenden önce gerçekleştirdiklerini açıkladı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
22.04.2021 00:19:22
Biden ‘ilk 100 günde 200 milyon doz aşı’ hedefine erken ulaşacak

Göreve gelmeden önce görevindeki ilk 100 gününde 100 milyon doz aşı sözü veren Biden,  bu hedefe 58. Günde ulaştı. Daha sonra aşı hedeflerini 100 günde 200 milyon doza güncellediklerini vurgulayan Biden, bunu da beklenenden önce gerçekleştirecklerini söyledi.

"Herkese ulaşıp, aşılamak istiyoruz"

Aşılamada yeni bir safhaya geçtiklerini söyleyen Biden, 16 yaşın üzerindeki herkesin aşı hakkı edindiğini herkese ulaşıp aşılamak istediklerini söyledi.

Birçok yetişkinin aşı için istekli olduğunu ancak genç nüfusun aşı yaptırmaya gerek olmadığını düşünebileceğini kaydeden Biden, bu kişilerin de hem kendileri hem de toplumları için aşı olması gerektiğini vurguladı.

Normalleşme hedefi: 4 Temmuz

Biden, normalleşme için ABD'nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'u kendileri için hedef koyduklarını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş