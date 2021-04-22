Biden ‘ilk 100 günde 200 milyon doz aşı’ hedefine erken ulaşacak

ABD Başkanı Joe Biden ülkedeki koronavirüs ve aşı çalışmaları hakkında son durumu değerlendirdi. Biden görevindeki ilk 100 gün içinde 200 milyon doz aşı vaadini beklenenden önce gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Göreve gelmeden önce görevindeki ilk 100 gününde 100 milyon doz aşı sözü veren Biden, bu hedefe 58. Günde ulaştı. Daha sonra aşı hedeflerini 100 günde 200 milyon doza güncellediklerini vurgulayan Biden, bunu da beklenenden önce gerçekleştirecklerini söyledi.

"Herkese ulaşıp, aşılamak istiyoruz"

Aşılamada yeni bir safhaya geçtiklerini söyleyen Biden, 16 yaşın üzerindeki herkesin aşı hakkı edindiğini herkese ulaşıp aşılamak istediklerini söyledi.

Birçok yetişkinin aşı için istekli olduğunu ancak genç nüfusun aşı yaptırmaya gerek olmadığını düşünebileceğini kaydeden Biden, bu kişilerin de hem kendileri hem de toplumları için aşı olması gerektiğini vurguladı.

Normalleşme hedefi: 4 Temmuz

Biden, normalleşme için ABD'nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'u kendileri için hedef koyduklarını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.