Ben Atatürk aleyhine konuşmayayım, duvarlar kırılsın ama sorun Atatürkçü geçinenlerde!

Cübbeli Ahmet: “Ben Atatürk’ün aleyhinde bir şey konuşmayayım, konuşmayın deyim konuşanlara, en azından orada aleyhe konuşmayı bir durduralım. Çünkü bu İslam’da da yasak bir şey yani aleyhte konuşmanın manası yok, annesine, babasına, soyuna, nesebine, bunlar haram şeyler yani. Biz oradan ama ben bunu bir anda, kademe kademe yaptım, hepsini bir günde yapmadım. Bu konularda duvarlar kırılsın. Ama sorun Atatürkçüyüz diyenlerde.”

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ulusal Kanal yayınına konuk oldu. Mustafa İlker Yücel ve Sinan Sungur'un sorularını cevaplayan Ünlü, “Doğu Bey FETÖ'yü önceden gördü. Bizim Müslümanlar Doğu Bey'in Aydınlık Gazetesi'ni İslam düşmanı olarak anladılar” dedi.

Konuşmasında LGBT konusundan hızlıca Atatürk konusuna geçiş yapan Ünlü, şunları kaydetti:

“(LGBT konusunda) Bizim İslami camiada bir kıpırdaşma göremedim. Bir tepki, buna bir karşı duruş göremedim ya, bunu çok ağırıma gitti. Ondan sonra tabii ki Akit camiası filan tamam, onlar hakikaten bu işlere karşıdırlar. Siyasi camiayı kasdediyorum. Siyasi camiada bir duruş göremeyince yani bakın dedim şimdi demek ki her şey dini açıdan değerlendirilmeyebilir ya burada Yahudi'nin bizim nasıl neslimizi soysuzlaştıracağını, nüfusumuzu azaltacağını, bizim değerlerimizi nasıl bozacağını mesela Doğu Bey, eşi hanımefendi, bir bilinç var, bu bilinçten yararlanalım, müşterek noktaları çoğaltalım, ihtilaf noktalarını azaltalım. Ben Atatürk'ün aleyhinde bir şey konuşmayayım, konuşmayın deyim konuşanlara, en azından orada aleyhe konuşmayı bir durduralım. Çünkü bu İslam'da da yasak bir şey yani aleyhte konuşmanın manası yok, annesine, babasına, soyuna, nesebine, bunlar haram şeyler yani. Biz oradan ama ben bunu bir anda, kademe kademe yaptım, hepsini bir günde yapmadım. Bu konularda duvarlar kırılsın. Ama sorun Atatürkçüyüz diyenlerde. Atatürkçülerde değil ki, Atatürkçü geçinenlerde, Atatürkçüyüz deyip de HDP ile beraber olanlarda. Şimdi büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Şimdi, ‘ben Atatürkçüyüm' deyince bir adam eskiden HDP düşmanıdır, PKK düşmanıdır, millidir, ulusalcıdır, filan böyle bakardım. Şimdi öyle bir kimin eli kimin cebindeye döndü ki…