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Bayraktar Akıncı B, LGK-82 Lazer Güdüm Kiti Atış Testi’ni tamamladı

Milli TİHA Bayraktar AKINCI, yerli olarak geliştirilen ve ilk kez bir İHA’dan atılan LGK-82 (Lazer Güdüm Kiti) ile gerçekleştirdiği test atışında hedefi tam isabetle vurdu.

2022-07-02 19:15:56
MSB’den 'ATMACA' paylaşımı

MSB’den 'ATMACA' paylaşımı

Milli güdümlü mermi 'ATMACA', ilk kez Mobil Güdümlü Mermi Sistemi ile karadan denizdeki bir hedefe ateşlendi. Milli Savunma Bakanlığı, test atışının görüntülerini paylaştı.
Müzisyen, ayıyı Mozart'ın aryasıyla kovdu

Müzisyen, ayıyı Mozart'ın aryasıyla kovdu

Tunceli'de, aynı zamanda müzisyen olan İbrahim Sarpınar, arı kovanlarına yaklaşan ayıyı korkutup kaçırmak için önce el feneriyle ışık tuttu, ardından Mozart'ın aryasını seslendirdi. Aryayı duyan ayı bölgeden uzaklaşırken, Sarıpınar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Fransa'da protesto ve ifade özgürlüğü yok!

Fransa'da protesto ve ifade özgürlüğü yok!

Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'in basın açıklaması yaptığı sırada kendisine protesto bir kadının güvenlik güçleri tarafından yerlerde sürüklenerek dışarı çıkarılması sosyal medyada büyük tepki çekti.
İHH Somali’de 10 bin 520 adet gıda kolisi dağıttı

İHH Somali’de 10 bin 520 adet gıda kolisi dağıttı

Somali’de 2020 yılından bu yanadevam eden kuraklık, 7 milyondan fazla kişiyi etkiledi.İHH İnsani Yardım Vakfı, kuraklıktan etkilenenlere yönelik insani yardım çalışmaları kapsamında Mogadişu, Kismayo, Beydava ve Dusamareb’te 10 bin 520 aileye gıda kolisi dağıtımında bulundu.
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