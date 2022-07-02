Bayraktar Akıncı B, LGK-82 Lazer Güdüm Kiti Atış Testi’ni tamamladı
Milli TİHA Bayraktar AKINCI, yerli olarak geliştirilen ve ilk kez bir İHA’dan atılan LGK-82 (Lazer Güdüm Kiti) ile gerçekleştirdiği test atışında hedefi tam isabetle vurdu.
DOLAR
16,7832 ₺
EURO
17,4971 ₺
ALTIN
976,05 ₺
BİST
2.443,77 ₺
Milli TİHA Bayraktar AKINCI, yerli olarak geliştirilen ve ilk kez bir İHA’dan atılan LGK-82 (Lazer Güdüm Kiti) ile gerçekleştirdiği test atışında hedefi tam isabetle vurdu.
Müzisyen, ayıyı Mozart'ın aryasıyla kovdu
Tunceli'de, aynı zamanda müzisyen olan İbrahim Sarpınar, arı kovanlarına yaklaşan ayıyı korkutup kaçırmak için önce el feneriyle ışık tuttu, ardından Mozart'ın aryasını seslendirdi. Aryayı duyan ayı bölgeden uzaklaşırken, Sarıpınar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
İHH Somali’de 10 bin 520 adet gıda kolisi dağıttı
Somali’de 2020 yılından bu yanadevam eden kuraklık, 7 milyondan fazla kişiyi etkiledi.İHH İnsani Yardım Vakfı, kuraklıktan etkilenenlere yönelik insani yardım çalışmaları kapsamında Mogadişu, Kismayo, Beydava ve Dusamareb’te 10 bin 520 aileye gıda kolisi dağıtımında bulundu.