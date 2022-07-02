Bayraktar Akıncı B, LGK-82 Lazer Güdüm Kiti Atış Testi’ni tamamladı

Milli TİHA Bayraktar AKINCI, yerli olarak geliştirilen ve ilk kez bir İHA’dan atılan LGK-82 (Lazer Güdüm Kiti) ile gerçekleştirdiği test atışında hedefi tam isabetle vurdu.