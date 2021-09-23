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Başakşehir'de polis kaçan otomobilde asılı kaldı

Olay, 13 Eylül Pazartesi günü saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, beyaz bir otomobil içinde oturan sürücü ve yanındaki kadından şüphelendi. Kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, sürücü Orhun Özdemir'in kaçakçılık suçundan aranması olduğunu belirledi. Polis, otomobilden indirmek isteyince Orhun Özdemir gaza basarak kaçmaya başladı. Bu sırada otomobilin yanında bulunan polis Cavit S. tutunduğu açık camda sürüklemeye başladı. Polis asılı kaldığı otomobilde yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra yere düştü. Şüpheli sürücü ise olay yerinden kaçtı. Polis memuru omuz, kol ve bacaklarından hafif şekilde yaralandı. Takviye ekip istenmesi üzerine kaçan sürücü ile polisler arasında kovalamaca yaşandı ancak şüpheli kaçmayı başardı.

2021-09-23 19:41:31
Kaş'ta 6 bin yıllık tarih, su altında buluşuyor

Kaş'ta 6 bin yıllık tarih, su altında buluşuyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde kısa süre sonra hizmete girecek olan Kaş Sualtı Sanat Parkı, ilçedeki dalış turizmine yeni bir alternatif olacak. Kaş Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen projede yer alan heykeller ve amforalar bir bilim ekibi tarafından hazırlandı. Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, 'Bu projenin dünyada yaklaşık 15 örneği var. Ama bizim projemizi dünyadaki 15 örnekten ayıran bir özellik var. 6 bin yıl önce bu topraklardan kaçırılan eserleri, suyun altı ile buluşturuyoruz' dedi.
Siirt'teki 'ışık hadisesi' ilgiyle izlendi

Siirt'teki 'ışık hadisesi' ilgiyle izlendi

Siirt'in Tillo ilçesinde, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 257 yıl önce yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi büyük bir ilgiyle izlendi.
Antiocheia Antik Kenti kazılarla gün yüzüne çıkarılacak

Antiocheia Antik Kenti kazılarla gün yüzüne çıkarılacak

Hatay'da mağara kilise St. Pierre'nin çevresinde başlatılan kurtarma kazılarıyla, Antiocheia Antik Kenti'nin kurulduğu milattan önce 300 yılından bugüne kadarki süreç araştırılıyor.
İznik Gölü'nün bazı bölümlerinde su kıyıdan 30 metre çekildi

İznik Gölü'nün bazı bölümlerinde su kıyıdan 30 metre çekildi

armara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 5'inci büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü, son dönemdeki mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkileniyor. Orhangazi ilçesi sahilinde de suyun kıyıdan 30-35 metre şekilde çekildiği görüldü.
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