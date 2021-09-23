Başakşehir'de polis kaçan otomobilde asılı kaldı
Olay, 13 Eylül Pazartesi günü saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, beyaz bir otomobil içinde oturan sürücü ve yanındaki kadından şüphelendi. Kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, sürücü Orhun Özdemir'in kaçakçılık suçundan aranması olduğunu belirledi. Polis, otomobilden indirmek isteyince Orhun Özdemir gaza basarak kaçmaya başladı. Bu sırada otomobilin yanında bulunan polis Cavit S. tutunduğu açık camda sürüklemeye başladı. Polis asılı kaldığı otomobilde yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra yere düştü. Şüpheli sürücü ise olay yerinden kaçtı. Polis memuru omuz, kol ve bacaklarından hafif şekilde yaralandı. Takviye ekip istenmesi üzerine kaçan sürücü ile polisler arasında kovalamaca yaşandı ancak şüpheli kaçmayı başardı.