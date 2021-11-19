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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 10. bölüm fragmanı yayınlandı

TRT 1'de yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 10. bölüm fragmanı yayınlandı.

2021-11-19 11:38:16
Düzce'deki deprem anından görüntüler

Düzce'deki deprem anından görüntüler

Düzce'de, Richter ölçeğine göre, saat 15.40'ta meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 15:57'de 4.3 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Sarsıntı, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da da hissedildi.
Spiderman No Way Home çıktı mı? Spiderman No Way Home konusu ne? Spiderman No Way Home

Spiderman No Way Home çıktı mı? Spiderman No Way Home konusu ne? Spiderman No Way Home

Spiderman No Way Home yani Örümcek Adam Eve dönüş Yok filminin çıkış tarihi belli oldu mu? Spiderman No Way Home çıktı mı? Spiderman No Way Home konusu ne? Spiderman No Way Home nerede yayınlanacak? Spiderman No Way Home hayranları bu soruları internette sık sık aramaya başladı. Spiderman No Way Home hakkında merak edilen bilgiler haberimizde...
Karıncalar köprü yapıp arı kovanını bastı

Karıncalar köprü yapıp arı kovanını bastı

Karınca sürüsünün bal dolu arı kovanına çatıdan aşağı sarkarken kullandıkları 'yol' görenleri şaşırttı. Kovana girmek için birbirlerine tutunup 'köprü' kurdukları görülen karıca sürüsü, tavanda asılı bulunan kovanı bastı
Miçotakis'e 'yalan söylüyorsun' demişti, ülkeyi terk edecek

Miçotakis'e 'yalan söylüyorsun' demişti, ülkeyi terk edecek

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i basın toplantısında 'yalan söylemekle' suçlayan Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, aldığı tehditler sebebiyle Yunanistan'dan ayrılmayı düşündüğünü açıkladı.
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