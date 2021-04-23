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'Balatlar' kazısı son yılların en önemli keşfi

Arkeologların 11 yıllık çalışmaları, son zamanların en önemli keşiflerinden birine ulaştı.

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23.04.2021 18:40:49
'Balatlar' kazısı son yılların en önemli keşfi

11 yıl boyunca sabırla kazdı, sonunda 200 yıl önce tören kıyafetleriyle oturur vaziyette gömülen iki piskoposun mezarına ulaşmayı başardı.

SON YILLARIN EN ÖNEMLİ KEŞFİ

Sinop'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle 2010 yılında başlatılan ‘Balatlar Yapı Topluluğu' kazısında son yılların en önemli keşfi yapıldı. 200 yıl önce inanışa göre Hz. İsa geldiğinde onu karşılamak için tören kıyafetiyle oturur vaziyette gömülen 2 piskoposun mezarı ortaya çıkarıldı.

MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ'NE GETİRİLDİ

Ellerinde 1 sayfalık İncil, başlarının arkasına da içi saman dolu bir yastık konulmuş şekilde bulunan piskoposların kıyafetleri ve üzerlerindeki tören kıyafetleri İstanbul'a Mimar Sinan Üniversitesi'ne getirildi. 200 yıllık İncil yaprağı ve kumaş, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde konservatörler tarafından onarılarak titiz bir şekilde bir araya getiriliyor. Kumaş eser aslının aynısı şeklinde ipek bir kumaşın üzerine dokunacak, böylece 200 yıl önce piskoposların giydiği tören kıyafeti ortaya çıkmış olacak.

ÜSTÜ MOZAİK MEZAR

Kazılarda Hristiyanların kullandığı üstü mozaik bir mezarlık alan da bulundu.

ÜNLÜ FİLOZOFUN MEMLEKETİ

Sinop'taki Balatlar Kazı Alanı, kaya mezarları, Bizans döneminde metropolitlik merkezi olması ve milattan önce 5. ve 4. yüzyıllar aralığında yaşamış ünlü filozof Diogenes'in memleketi olması nedeniyle büyük bir öneme sahip.

CNNTürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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