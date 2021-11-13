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Bağcılar'da oto galerisine silahlı baskın: 3 ölü

Bağcılar'da otomobil galerisine düzenlenen silahlı saldırıda baba, oğlu ve bir akrabaları öldü.

2021-11-13 21:19:18

Saldırı saat 17.30 sıralarında gerçekleşti. Yüzyıl Mahallesi Galericiler Sitesi'deki otomobil galerisine bir araç ile gelen saldırganlar içeride bulunanlara kurşun yağdırdı. Saldırıda ilk belirlemelere göre Cemal Dündar (40), oğlu Engin Dündar (16) ve akrabaları Polat Dündar hayatını kaybetti. Polis, geldikleri araçla kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganların Dündar ailesiyle husumetli olduğu kaydedilirken polisin geniş çaplı çalışması sürüyor.

Türk Konseyi Genel Sekreterlik binası resmen açıldı

Türk Konseyi Genel Sekreterlik binası resmen açıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ne (Türk Konseyi) üye ülkelerin liderleri ile Türk Konseyi Genel Sekreterliği binasının resmi açılışını gerçekleştirdi.
Fahrettin Altun'dan Türk Konseyi paylaşımı

Fahrettin Altun'dan Türk Konseyi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni adı 'Türk Devletleri Teşkilatı' olduğu duyurulan Türk Konseyi ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Kartal'da kadın cinayeti itirafı: ‘Ölmesi 40 dakika sürdü’

Kartal'da kadın cinayeti itirafı: ‘Ölmesi 40 dakika sürdü’

Kartal'da gönül ilişkisi yaşadığını iddia ettiği Neslihan Batur'u (45) öldürüp su dolu kuyuya attığı gerekçesiyle gözaltına alınan fabrika işçisi Habip Başar (51) 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Türkiye’den 2 milyon Yemenli’ye insani yardım

Türkiye’den 2 milyon Yemenli’ye insani yardım

Yemen’de yıllardır devam eden iç savaş; insanları ikinci, üçüncü defa göçe zorladı. İHH İnsani Yardım Vakfı ise 2018’den bu yana Yemen’de yaklaşık 2 milyon mağdur ve mazluma umut oldu.
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