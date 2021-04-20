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Az uyku bunama ihtimalini yükseltiyor

İngiliz bilim insanlarınca orta yaştaki yetişkinler üzerinde yapılan araştırma, 6 saat ve daha az uyuyan kişilerde, ileriki yaşlarda bunama görülme ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

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20.04.2021 23:57:21
Az uyku bunama ihtimalini yükseltiyor

The Wall Street Journal'in haberine göre, araştırma, geceleri 6 saat veya daha az uyuyan 50 yaşındaki kişilerin hayatlarının ilerleyen dönemlerinde bunama ihtimalinin, aynı yaş grubunda geceleri 7 saat uyuyan yetişkinlere göre yüzde 22 daha yüksek olduğunu gösterdi.

Öte yandan, bunama gibi zihinsel sağlık sorunları geliştirme riskinin, geceleri 6 saat ve daha az uyuyan 60 yaşındaki yetişkinlerde ise aynı yaş grubunda geceleri 7 saat uyuyanlara göre yüzde 37 oranında daha yüksek olduğu belirtildi.

Araştırma kapsamında, 1985 yılından itibaren, yaklaşık 8 bin yetişkin izlendi. İngiliz bilim insanları, katılımcılara her 4 ile 5 yılda bir anketler yaparak, yetişkinlerin uyku düzenleri ile ilgili veriler topladı.

Zihinsel sağlık sorunları ile az uyuma arasında bağlantı

Bir grup bilim insanı, daha az uykunun doğrudan bunamaya neden olup olmayacağı hususunda çekimser kalırken, İngiliz bilim insanları, ilerleyen yaşlarda görülen zihinsel sağlık sorunları ile az uyuma arasında bir bağlantı olduğunu savundu.

25 yılı aşkın süredir yürütülen çalışmanın, bu alanda yürütülen en uzun süreli araştırma olduğu kaydedildi.

Araştırma “Nature Communications” dergisinde yayınlandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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