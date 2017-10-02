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Avusturya'da yürürlüğe giren 'Burka Kanunu' protesto edildi

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Parlamento binası önünde toplanan binlerce gösterici, çeşitli maskelerle yüzlerini örterek, ülkede bugün yürürlüğe giren 'burka yasağını' protesto etti.

Avusturya'da yürürlüğe giren 'Burka Kanunu' protesto edildi
02.10.2017 06:27:48


Avusturya'da bugün yürürlüğe giren topluma açık yerlerde yüzün tamamının tanınmayacak şekilde örtünmesini yasaklayan "burka kanunu" protesto edildi. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteride, protestoculardan ilginç anlar yaşandı.

Avusturya'da "burka yasağı" bugünden itibaren uygulanacak olmasına protestocuların ellerindeki pankartlarda yazılı, "Tek tipe hayır", "Müslümanların ötekileştirilmesine hayır" pankartlar açan göstericiler, kişisel yaşama müdahale olarak tanımladıkları yasağın kaldırılmasını istedi.

Protestoya katılan Afganistanlı Aclan Adin isimli gösterici, İHA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 'Politikacılar İslam'ın değerlerini seçim malzemesi olarak kullanıyor. Burka kapalı bir giysi oluşu sebebiyle insanları doğal olarak korkuttuğuna değiniliyor. Yabancı biri bizim adımıza nasıl giyineceğimize karar verir ki. Bugün yürürlüğe giren topluma açık yerlerde yüzün tamamının tanınmayacak şekilde örtünmesini yasaklayan burka yasağının kaldırılması için çıkan yeni yasayı protesto ediyoruz' dedi.

Protestoya katılan Avusturyalı Karin Verschleir isimli gösterici, "kim nasıl giyinmek istiyorsa o şekilde giyinmelidir. Devlet ya da başka bir kurum kimseye nasıl giyinmesi gerektiğini dikte edemez" dedi.

"YABANCI BİRİ BENİM ADIMA NASIL GİYECEĞİME KARAR VEREMEZ"

Afganlı Hatice K. isimli bir başka gösterici ise, "Toplumu ayrıştırmadan öteye geçmeyen bu anlamsız yasayı protesto etmek için gösteriye katıldım. Eğer Avusturya'da din özgürlüğü varsa, neden topluma açık yerlerde din özgürlüğüne müsaade edilmiyor. Yabancı biri benim adıma nasıl giyeceğime karar veremez. Bu yasa az sayıda da olsa tamamen örtünen insanları toplumdan izole edecektir" dedi.

"BURKA YASAĞINA UYMAYAN KİŞİLERİN 150 AVRO PARA CEZASINA ÇARPTIRILACAK"

Yetkililer burka yasağına uymayan kişilerin 150 euro para cezasına çarptırılacağı, yüzünü açmamakta direnen kişilerin kimlik tespiti yapılmak üzere polis merkezlerine götürüleceğini bildirdi.

Öte yandan halka açık yerlerde yüzün tanınmayacak şekilde tekstil ya da maske, kask gibi unsurlarla örtünmesini yasaklayan kanun 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Burka yasağı, Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz tarafından uyum yasası kapsamında mecliste yapılan oylamayla kanunlaştırılmıştı. Avusturya'ya dışarıdan girenler, Kamuda çalışanlar, Uluslararası kurumlarda çalışan bürokratları da kapsıyor.



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