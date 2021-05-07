Avusturya'da Müslümanlar memleket hasreti ve salgına rağmen ramazanı coşkusunu devam ettiriyor

Ramazan ayının Avusturyalılar tarafından da merak edildiğini ve bu hususta bilgi almak isteyenlerin olduğunu kaydeden Yapıcı, şunları anlattı:'Avusturyalı kardeşlerimize de İslam’ın temel ibadetlerinden biri olan oruç ibadetini elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Bunun sadece aç kalmaktan ibaret olmadığını, manevi anlamda Rabb'imize olan şükrümüzü sunduğumuzu, onun bize yüklediği emrini yerine getirmeye çalıştığımızı belirtiyoruz.'