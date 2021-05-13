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Ata tohumları Güney Ege'nin verimli topraklarında yeşerecek

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, 'Bu yılki hedefimiz, Tarım ve Orman Bakanlığımızın 1963 yılından bu yana gen bankalarında sakladığı ata tohumlarımızı Muğla'daki topraklarla buluşturmak. Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Muğla'da ata tohumlarından tedarik edilen domates, biber, patlıcan, bamya tohumlarını toprakla buluşturduk.' dedi. Saylak, mayıs sonunda yine ata tohumlarından kavun ve marul çeşitlerini toprakla buluşturacaklarını, en büyük hedeflerinin ise elde edilen tohumların fideleriyle gelecek yıl Muğla genelinde ata tohumlarıyla üretimi yaygınlaştırmak ve ekilmemiş bir karış toprak bırakmamak olduğunu ifade etti.

2021-05-13 14:05:04
'Filistin ve Mescid-i Aksa tamamen özgür oluncaya kadar her bayram hüzünle geçecektir'

'Filistin ve Mescid-i Aksa tamamen özgür oluncaya kadar her bayram hüzünle geçecektir'

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk Ramazan Bayramı namazı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk Ramazan Bayramı namazı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı
'Mavi Vatan'da bayram...

'Mavi Vatan'da bayram...

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yerli ve milli çıkarma gemisi TCG Bayraktar'da görevli personel ile gemideki amfibi deniz piyadeleri Ramazan Bayramı'na vatan nöbeti tutarak giriyor. Türkiye'nin göz bebeklerinden olan, 2017'de yüzde 71 yerli sanayi desteğiyle üretilen TCG Bayraktar, nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar için tam personel korumasına sahip bulunuyor. Boyu 139, eni 19,60 metre olan ve deplasmanı 7 bin 254 ton şeklinde dizayn edilen gemi, 2 metreden sığ sulara kapak atabiliyor, bin 200 ton yük veya çeşitli tank, zırhlı araç ve diğer araçları taşıyabiliyor.
Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 29 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 29 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 29 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
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İHH Ramazan
İHH Ramazan