Annesi COVID-19'dan ölen prematüre bebeğe başka anneler süt veriyor

"Anne maalesef vefat etti. 1070 gram olarak dünyaya gelen bebek 2 ayda 2 kilo 70 grama ulaştı. Sağlık durumu çok iyi. Biberonla beslenmeye geçildi. Annesi olmadığı için mecburen biberona alıştırdık. Havvanur bebeğe arkadaşlarımız büyük ilgi gösteriyor. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, mamacılarımız, hasta bakıcılarımız herkes seferber olmuş durumda. Buradaki anneler bebeği sütleriyle besliyor. Elbisesinden, tıbbi malzemesine kadar hepsini kendimiz tedarik ettik. Elhamdülillah bebeğin sağlığı yerinde. En kısa sürede taburcu etmeyi düşünüyoruz." Van'ın Şanlurfa'dan sonra en yüksek doğum oranına sahip il olduğunu ifade eden Tuncer şunları kaydetti: "Hiçbir dönemde ne ana bilim dalımız ne acil servisimiz ne yoğun bakımlarımız ne de yeni doğan ünitelerimiz bir saatliğine dahi kapanmadı. Hizmetlerimizi aksatmadan, özverili bir şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Son bir ayda 5 anne adayı Kovid-19'a yakalandı. Tedavilerini yaptık. Maalesef 5 hamile kadından birini kaybettik. Geriye dönük araştırmamızda bu kadınların aşısız olduğunu tespit ettik. 2021'den bu yana 14 bebek Kovid-19 dolayısıyla ünitemizde tedavi edildi. Hepsini taburcu ettik. Hiçbir kaybımız olmadı. 25 yıllık bir hekim olarak anne adaylarına, aşıdan korkmayın diyorum. Aşılarınızı mutlaka olun."