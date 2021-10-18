Annesi COVID-19'dan ölen prematüre bebeğe başka anneler süt veriyor

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan ve Havvanur adı verilen bebeğe anne şefkati göstererek hayata tutunmasını sağlayan sağlık çalışanları, 2 ayda 2070 grama ulaşmasını sağladıkları bebeğin tüm ihtiyaçlarını da kendileri karşılıyor. Görevlilerin el üstünde tuttuğu, beslenmesiyle yakından ilgilendiği bebeğe, yeni doğum yapan diğer kadınlar da anne sütü veriyor. Anne karnındayken Kovid-19 bulaştığı tespit edilen ve tedavinin ardından sağlığına kavuşan Havvanur bebek, bundan sonra bakımını üstlenmesi planlanan halasına, verilecek eğitimin ardından teslim edilecek.