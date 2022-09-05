Migros Hisse Fiyatı Nedir? Migros Hisse
Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden Migros Ticaret A.Ş. 31-08-2022 itibariyle 2.831.696 m² kapalı alana sahip, 2.600 Migros ve 126 Macrocenter olmak üzere yurtiçinde 81 ilde 2.726 mağazayla hizmet sunan bir markettir. Migros hisse fiyatı nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Migros hisseleri halka açık mı? İşte merak edilen tüm detayların cevabı...
2022-09-05 20:42:12
Migros Hisse Fiyatı Nedir?
MİGROS hisse fiyatları 5 Eylül 2022 tarihinde 89.5 liradan işlem görmektedir.
Hacim:3.407.597
Alış/Satış:89,05 /89,35
Gün Aralığı: 86,00 - 91,90
Migros Hisse Dönemsel Hareketler
|
3 Aylık Hareketler
|
Minimum
|
Maksimum
|
Değişim
|
Fiyat Hareketi (TL)
|
44,24
|
89,05
|
44,81
|
Hacim Hareketi (Milyon TL)
|
37,4
|
636,7
|
599,3
Migros Hisseleri Halka Açık Mı?
MİGROS hisseleri 27.02.1991 tarihinde halka açılmıştır.
Migros'un Yüzde Kaçı Halka Açık?
Migros hisselerinin yüzde 20'ye yakını halka açık konumdadır. Bununla birlikte BC Partners bu satışı onaylayıp Rekabet Kurumu'ndan da satışa onay gelirse, BC Partners ve Anadolu Endüstri Holding eşit ortak konumda olacağı ifade edildi. .
YORUMLAR (0)