Migros Hisse Fiyatı Nedir? Migros Hisse

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden Migros Ticaret A.Ş. 31-08-2022 itibariyle 2.831.696 m² kapalı alana sahip, 2.600 Migros ve 126 Macrocenter olmak üzere yurtiçinde 81 ilde 2.726 mağazayla hizmet sunan bir markettir. Migros hisse fiyatı nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Migros hisseleri halka açık mı? İşte merak edilen tüm detayların cevabı...