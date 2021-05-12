Amerikalı siyaset bilimci Prof. Norman Finkelstein'den İsrail'e sert eleştiriler
Amerikalı siyaset bilimci Prof. Norman Finkelstein'den İsrail'e sert eleştiriler
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Amerikalı siyaset bilimci Prof. Norman Finkelstein'den İsrail'e sert eleştiriler
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Şehit sayısı 43'e yükseldi
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında şehit sayısının 43'e, yaralı sayısının 296'ya yükseldiğini açıkladı. Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını sürdüren İsrail, sivil yerleşim alanları, altyapı sistemleri ve emniyet birimlerine ait noktaları vurdu. Bir Filistinli, Gazze'nin Sabra bölgesinde bir ailenin içinde bulunduğu aracın nasıl vurulduğunu anlatıyorGazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze içindeki karakollar ve emniyete ait noktaları hedef aldığını duyurdu.
TSK için yeni roketatar sistemi
ROKETSAN ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından geliştirilen 107 milimetre Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için hazır hale getirildi.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı paylaşımda, 'BMC üretimi Vuran aracına entegre edilen 107 milimetre ÇNRA test atışında hedefi başarıyla vurdu. Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı Vuran TSK’nın emrinde.' ifadelerini kullandı.ROKETSAN ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından geliştirilen 107 milimetre Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için hazır hale getirildi.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı paylaşımda, 'BMC üretimi Vuran aracına entegre edilen 107 milimetre ÇNRA test atışında hedefi başarıyla vurdu. Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı Vuran TSK’nın emrinde.' ifadelerini kullandı.