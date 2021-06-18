Akit TV'deki bazı eşyalara haciz getirildi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Akit TV arasındaki “hakaret” davasının sonuçlanmasının ardından Akit TV’deki bazı eşyalara haciz getirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Akit TV arasındaki “hakaret” davasının sonuçlanmasının ardından Akit TV’deki bazı eşyalara haciz getirildi.
Deniz Poyraz’ın babası: 'Deniz, Kürdistan için öldü'
HDP İl binasına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz’ın babası Abdülillah Poyraz, “Zulme karşı binlerce Deniz var” diye konuştu. PKK yanlısı youtube kanalı Mezopotamya Ajansı’na Kürtçe konuşan baba Poyraz, “Biz dağlarda direnen aslanlara borçluyuz. Şu anda düşmanın tank ve toplarının önünde direniyorlar. Biz ne kadar bedel de versek halen onlara borçluyuz. Kızım kimyasalla öldürülenlerden farklı değil. Kızım Sêvêlerden, Pakizelerden farklı değil. Lokman Birlik panzer arkasında sürüklendi. Kızım onlardan farklı değil. Mehmet Tunç şehit oldu. Deniz ondan farklı değil. Biz ne kadar yapsak da azdır. Biz bu halka hala borçluyuz. Ne kadar bedel ödesek de halka borcumuz bitmez. Şehit hepimizin şehididir. Herkesten tek istediğim; birlik olalım. Kürt halkının, HDP’nin başı sağ olsun. Tayyip ve ekibi elinden gelse tüm Kürdistan’a, Suriye’den Irak’a saldıracak. Kürt halkının mücadelesiyle bunu başaramayacaklar.”
Hava Kent’ten duygulandıran Babalar Günü filmi
Hava Kent, Babalar Günü'nü için hazırladığı reklam filminde Turgay Tanülkü’nün hayat hikayesine yer verdi. Hava Kent’in Babalar Günü filmi; 4 yaşında babasını kaybeden, 17 yaşında cezaevine giren, biyolojik olarak baba olamasa da eşi ile birlikte 26 çocuğa bakan, toplam 101 çocuğun hayatına dokunan Turgay Tanülkü’nün hikâyesini anlatıyor.
Kömür madeni sahasıydı, 6 ülkeye zeytinyağı yetiştiriyor
Efeler ilçesinde Atay Holding bünyesinde faaliyet gösteren Aydın Linyit Madencilik ve Akaryakıt Sanayi Ticaret AŞ, Tepeköy Mahallesi'nde maden faaliyeti sona eren sahayı tarım arazisine dönüştürmek için araştırma yaptı. Şirket, 2004'te Orman Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile yapılan çalışma sonrası sahanın madencilik faaliyetinin tamamlandığı 2 bin 295 dekarlık bölümüne zeytin, incir ve bademin de aralarında bulunduğu 80 bin ağaç dikti. Zaman içinde zeytinden istediği ölçüde verim alan firma, 2007'de zeytinyağı fabrikası kurdu. Sahadaki ağaçlardan toplanan zeytinler bu fabrikada işlenerek elde edilen yağ, Japonya, ABD, Kanada, Almanya, Fransa ve Norveç'e satılmaya başlandı. Holdingin Üst Yöneticisi Sadun Oğan, AA muhabirine, bölgede 1910 yılından beri kömür üretimi yapıldığını söyledi.