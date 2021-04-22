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ABD'nin 'F-35' kararı üzerine Bayraktar açıkladı: ‘İnsansız savaş uçağımız 2023'te göklerde’

ABD'nin F-35 ile ilgili aldığı Türkiye kararı sonrası Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yayınladığı yazıyla cevap verdi. Milli İnsansız Savaş Uçağı projesine hız verdiklerini duyuran Bayraktar, 'Hedefimiz 2023'te bu platformumuzun prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirmek.' ifadelerini kullandı.

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22.04.2021 11:59:35
ABD'nin 'F-35' kararı üzerine Bayraktar açıkladı: ‘İnsansız savaş uçağımız 2023'te göklerde’

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Telegram hesabından "F-35'ler ve Milli İnsansız Savaş Uçağı üzerine" bir yazı paylaştı. ABD'nin Türkiye'ye F-35 yaptırımının "en hayırlı işlerden biri" olabileceğini dile getiren Bayraktar, geliştirilecek olan milli platformun daha az maliyetli olacağını ve Türkiye'yi kesinlikle özgür kılacağını kaydetti.

"EN HAYIRLI İŞLERDEN BİRİ OLABİLİR"

Milli İnsansız Savaş Uçağı projesi hakkında da bilgiler paylaşan Bayraktar şunları söyledi:

"F-35'leri vermiyor olmaları bugün bizim için dezavantaj gibi gözükse de yarın milli savunma sanayiimiz için en hayırlı işlerden biri olabilir. Zira yurt dışından tedarik edeceğimiz yazılımına tümüyle vakıf olamadığımız dijital bilgisayarların yönettiği, pilotun bastığı tetiğin ne yapıp yapmayacağına karar veren yabancı görev bilgisayarı ve yazılımı olan böylesine bir sistem, bizi bağımsız kullanım açısından ciddi kısıtlamalara maruz bırakabilir. Bunun yanında tedarik, işletme, bakım maliyetleri düşünüldüğünde yıllara sari on milyarlarca dolarlık bir projeden bahsediyoruz.

Evet, bugün itibariyle o kapasiteye sahip bir uçak geliştirmemiz belki 15-20 yıl sürecektir. Geliştirilecek milli platformun tedarik, işletme, bakım ve idame maliyetleri her halükarda F-35'ten daha az olacaktır.

"DÜNYADA LİDER ÜLKELER ARASINA GİREBİLİRİZ"

Yurt dışından tedarik edilecek, içinde vakıf olamadığımız onlarca aviyonik, uçuş ve görev bilgisayarı bulunan bir sistem ile muhtemel kullanım kısıtları ve potansiyel ambargoları da düşündüğümüzde milli muharip platform bize bağımsız kullanım imkânı sağlayacaktır. Lakin 15-20 yıl sonra geliştirmiş olacağımız hava aracı da o döneme kadar geliştirilen hava araçlarından bir nesil geride kalabilir. Bunun yerine dünyanın halihazırda gittiği yere, geleceğin oyun değiştirici gücü olacak daha düşük maliyetli, yapay zekayla donatılmış insansız savaş uçaklarına, bu sistemlerin sürü kullanımı gelişmiş otonomi ve akıllı kullanım alanlarına çalışmamız, S/İHA platformlarımızda olduğu gibi bizi bu alanda da dünyada lider ülkeler arasına sokabilir...

2023'TE İLK UÇUŞ

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Baykar olarak son 4-5 yıldır projesini yürüttüğümüz AKINCI platformumuzun da olgunlaşmasıyla birlikte, son dönemde Milli İnsansız Savaş Uçağı projemize de hız verdik. Hedefimiz, 2023'te bu platformumuzun prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirmek. Bu alanda çalışmak isteyen gençlerimize ve genç girişimcilerimize tavsiyem, özellikle insansız platformların en kritik teknolojileri olan alanlara yönelmeleri olacaktır. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanıp, dünyanın gittiği yerde lider olmaya bakmalıyız... Semalarımızda Hür ve Özgür..."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Ali

Helal olsun abime..

Bahar

Allah Selçuk Bayraktar'dan razı olsun. Ona uzun ömürler versin. Çalışma azmi, vatanseverliği daim olsun inşallah.

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