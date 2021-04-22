ABD'de polis şiddetine kurban gidenler için anıt mezar kuruldu

ABD'nin Mineapolis kentinde, polis tarafından öldürülenler için 'Adlarını Söyle' (Say Their Names) adlı bir anıt mezar kuruldu.

Son dönemde siyahlara yönelik cinayetlerin artması, siyah toplumu ve ırkçılık karşıtı grupları harekete geçirdi. Yaşanan ölüm olaylarına ilişkin ülke çapında çok sayıda eylem düzenlenirken, son olarak bir de anıt mezar kuruldu.

Floyd'un öldürüldüğü Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde ise, polis tarafından öldürülenler için 'Adlarını Söyle' (Say Their Names) isimli bir anıt mezar oluşturuldu.

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