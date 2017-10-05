ABD bu kez Pakistan istihbaratını hedef aldı! 'Başarısız olursak her türlü adımı atmaya hazırız'

05.10.2017 12:18:31

Yeni Afganistan stratejisiyle Pakistan'ı 'terör örgütlerine destek veren ülke' ilan eden ABD'nin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford önceki gün ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi'nde yeni Afganistan stratejisi hakkında senatörlerin sorularını yanıtladı.



Dunford, Pakistan istihbarat teşkilatını (ISI) hedef alarak “terör gruplarıyla ilişkisi bana göre ortada” ifadesini kullandı. Dunford'un izinden giden Savunma Bakanı Jim Mattis, “Pakistan hükümeti ve ordusu terörle mücadele ederken başına buyruk davranan ISI kendi politikalarını yürütüyor” suçlamasını yöneltti.



TEHDİT ETTİ

Pakistan istihbaratına karşı diğer seçeneklere başvurmadan önce Trump yönetiminin Afganistan'da Pakistan'la çalışmayı “bir kez daha” deneyeceğini söyleyen Mattis, “Pakistanlılar ile bu stratejiyi uygulamayı bir kez daha denememiz lazım; tüm çabalarımızın başarısızlığa uğramasına karşı başkan, gerekli her türlü adımı atmaya hazırlanmaktadır” ifadelerini kullandı. Senato komitesine hitap eden Mattis, “Pakistan'a giderek onlarla çalışmayı deneceğim” dedi.



4R+S



Mattis, ABD'nin Afganistan'daki stratejisinde yaptıkları revizyonu, kısaltması İngilizce olarak “bölgeselleştirme, yeniden uyarlama, güçlendirme, uzlaştırma ve ayakta tutma” kelimelerinin baş harflerinden oluşan “4R+S” olarak tanımladı.



(İlgili habere gitmek için tıklayınız)



