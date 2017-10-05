A Milli Futbol Takımı Antalya'dan ayrıldı

05.10.2017 12:33:27

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2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9'uncu maçında yarın İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, kap yaptığı Antalya'dan ayrıldı.İzlanda maçı hazırlıklarını Antalya kampında tamamlayan A Milli Takım, Belek Turizm Merkezi'ndeki konakladıkları otelden, Antalya Havalimanı VIP Terminali'ne giriş yaptı. Millileri uğurlayan az sayıda taraftar futbolcularla öz çekim yaptı. Taraftarların tezahüratlarla uğurladığı A Milliler Eskişehir'e hareket etti.Dün Uşak'ta vefat eden dedesinin cenaze törenine katılan Emre Mor'un, direkt Eskişehir'e geçtiği belirtildi. Ay-yıldızlılar yarın saat 21.45'te Yeni Eskişehir Stadyumu'nda İzlanda karşılaşacak.