900 yıllık eşsiz ahşap köprü küle döndü

Yerel basında çıkan haberlere göre, Çin'in en uzun ahşap kemerli köprüsü olan Wan'an köprüsü, hafta sonu gece çıkan yangında kül oldu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Çin'in en uzun ahşap kemer köprüsü olan Wan'an köprüsü, 6 Ağustos gecesi çıkan yangında kül oldu. Fujian Eyaletindeki köprü, Pingnan İlçesinde Song hanedanlığı döneminde (960-1127) inşa edilmiş ve 900 yaşında olduğu biliniyor.

Global Times'ın haberine göre, yangın herhangi bir can kaybına neden olmadı. Yangının neden çıktığının belirlenmesi için araştırmalar sürüyor. Pingnan İlçesi Kamu Güvenliği Bürosu'nun Kriminal Soruşturma Departmanı, davayla ilgili ek bir soruşturma yürütmek üzere görevlendirildi.

Global Times'a konuşan bir uzman, 900 yıllık ahşap köprünün gövdesi yangının ilk 20 dakikasında çöktü. Eşsiz ahşap yapı, köprünün açık tarafındaki yangınlar yaklaşık 10 saat içinde söndürülmesine rağmen yangından zarar görmeye daha da duyarlı hale getirdi. Evrensel Barış Köprüsü olarak da anılan Wan'an köprüsü, 98,2 metre uzunluğuyla Çin'in en uzun ahşap kemer köprüsüydü.

Kaynak: RepublicWorld