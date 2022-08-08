DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,9676 ₺

EURO

18,3290 ₺

ALTIN

1.022,97 ₺

BİST

2.775,79 ₺

900 yıllık eşsiz ahşap köprü küle döndü

Yerel basında çıkan haberlere göre, Çin'in en uzun ahşap kemerli köprüsü olan Wan'an köprüsü, hafta sonu gece çıkan yangında kül oldu.

2022-08-08 10:42:38

Yerel basında çıkan haberlere göre, Çin'in en uzun ahşap kemer köprüsü olan Wan'an köprüsü, 6 Ağustos gecesi çıkan yangında kül oldu. Fujian Eyaletindeki köprü, Pingnan İlçesinde Song hanedanlığı döneminde (960-1127) inşa edilmiş ve 900 yaşında olduğu biliniyor.

FZhomXXWAAIKgA0

Global Times'ın haberine göre, yangın herhangi bir can kaybına neden olmadı. Yangının neden çıktığının belirlenmesi için araştırmalar sürüyor. Pingnan İlçesi Kamu Güvenliği Bürosu'nun Kriminal Soruşturma Departmanı, davayla ilgili ek bir soruşturma yürütmek üzere görevlendirildi.

cin-yangın-koprü

Global Times'a konuşan bir uzman, 900 yıllık ahşap köprünün gövdesi yangının ilk 20 dakikasında çöktü. Eşsiz ahşap yapı, köprünün açık tarafındaki yangınlar yaklaşık 10 saat içinde söndürülmesine rağmen yangından zarar görmeye daha da duyarlı hale getirdi. Evrensel Barış Köprüsü olarak da anılan Wan'an köprüsü, 98,2 metre uzunluğuyla Çin'in en uzun ahşap kemer köprüsüydü.

Kaynak: RepublicWorld

Görüntüler ortaya çıktı! Cemal Enginyurt hakkında soruşturma

Görüntüler ortaya çıktı! Cemal Enginyurt hakkında soruşturma

Gazeteci Latif Şimşek televizyon programında kendisini dövdüğü gerekçesiyle DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen kişi hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Çinli mucit Lin Yutang’dan özlü sözler

Çinli mucit Lin Yutang’dan özlü sözler

inli mucit Lin Yutang’a ait dikkat çeken özlü sözler (Alpar medya youtube sayfasından...)
Pitbull köpeklerine kedileri parçalatırken görüntülendi!

Pitbull köpeklerine kedileri parçalatırken görüntülendi!

Başıboş köpeklerle ilgili sorunlar ülke gündeminden düşmezken bu defa bazı sahipli köpeklerle ilgili korkunç görüntüler sosyal medyaya yansıdı
Havada lastik değişimi

Havada lastik değişimi

'Kanat gezgini' Gladys Ingle, bir uçaktan diğerine paraşüt veya güvenlik tertibatı olmadan geçiyor...
Görüş Bildir Bizimle Paylaş