55 yaş üstü aşılamada eşlere aşı hakkı var mı? 55 yaş üstü vatandaşların Covid-19 salgının karşı aşılanmasına başlandı. 55 yaş üstü vatandaşlar aşı randevusu aldıktan sonra aşılama merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kendilerine ve eşlerine randevu almak isteyen 55 yaş üstü vatandaşlar eşlerine randevu almakta güçlük çekiyor. Peki 55 yaşından küçük eşlere aşı hakkı var mı? 55 yaşından küçük eşler aşı randevusu alabilir mi? 55 yaş aşı randevusunda eşlere randevu verilmiyor mu? Daha önce 65 ve 60 yaş üstü aşılamada yaşça küçük olan eşlere de aşılama hakkı tanınmıştı.

55 yaş üstü aşılamada eşlere aşı hakkı var mı? 55 yaş üstü vatandaşların Covid-19 salgının karşı aşılanmasına başlandı. 55 yaş üstü vatandaşlar aşı randevusu aldıktan sonra aşılama merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kendilerine ve eşlerine randevu almak isteyen 55 yaş üstü vatandaşlar eşlerine randevu almakta güçlük çekiyor. Peki 55 yaşından küçük eşlere aşı hakkı var mı? 55 yaşından küçük eşler aşı randevusu alabilir mi? 55 yaş aşı randevusunda eşlere randevu verilmiyor mu? Daha önce 65 ve 60 yaş üstü aşılamada yaşça küçük olan eşlere de aşılama hakkı tanınmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 55 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına başlandığını açıkladı. Aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar bir süre yoğunluk nedeniyle randevu almakta zorluk çekti. Ancak ilerleyen zamanlarda aşı randevuları verilmeye başlandı. 55 yaş üstü Covid-19 aşı randevusu almak isteyenler eşlerinin de sisteme tanımlı olabileceğini düşündü. 55 yaşında olan vatandaşlar eşlerine aşı ranvusu verilip verilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki 55 yaşından küçük eşlere aşı hakkı var mı? 55 yaş üstü aşılamada eşlere aşı hakkı var mı? 55 yaşından küçük eşler aşı randevusu alabilir mi? 55 yaş aşı randevusunda eşlere randevu verilmiyor mu?

55 yaşından küçük eşlere aşı hakkı var mı?

55 yaş üstü aşı randevusu alan vatandaşlar eşlerine de randevu almak istiyor. Vatandaşlar 55 yaşından küçük eşlere aşı hakkı var mı? sorsuna yanıt aramaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üzeri aşılamada yaşça küçük olan eşlerin de yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşılanmaya başlanılacağını açıklamıştı. Ayrıca 60 yaş üstü ve 60 yaş üstünün eşleri de aşı randevusu hakkında sahipti. Peki 55 yaş üstü aşılamada eşlere aşı hakkı var mı? 55 yaş üstü aşılamada yaşça küçük olan eşlere korona aşısı hakkı tanınıp tanınmadığı netlik kazanmadı.

55 yaş üstüne aşılama başladı

65 yaş üstünden sonra 60 yaş üstü vatandaşların Covid-19 aşılanasına başlanmıştı. Son olarak 55 yaş üstü vatandaşların da aşılanmasına başlandı. 55 yaş ve üstündekiler, aile hekimlikleri ya da hastanelerden randevu alarak Sinovac veya Biontech aşılarından istediğini olabiliyor.

55 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır?

55 yaş sütü vatandaşların korona salgınına karşı aşı randevusu almasının farklı yöntemleri bulunuyor. İşte 55 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? sorusunun yanıtı;

Covid-19 aşı randevusu almanın 4 yolu bulunuyor. Bu yöntemleri tek tek sıralayacağız;

1- ALO 182 hattını arayarak Covid-19 randevusu alabilirsiniz.

2- E-devlet üzerinden Covid-19 randevusu alabilirsiniz.

3- MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz

4- E-Nabız üzerinden randevu alabilirsiniz

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.