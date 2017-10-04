04.10.2017 21:34:07



Mamak Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliği ile yürütülen Gülseren-Anayurt Kentsel Dönüşüm Projesi ve Altıağaç-Karaağaç-Hüseyingazi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin kuraları Mamak Belediyesi organizasyonluğunda çekildi. Uygulanan projeler kapsamında ilk projenin 3. etabında 392, ikinci projenin 1. etabında ise 383 modern konut hak sahiplerine teslim edildi. Mamak Belediyesi Kapalı Spor Salonu'ndaki etkinlik Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ün katılımlarıyla gerçekleştirildi. Programda konuşan TOKİ Başkanı Turan, "TOKİ olarak 54 vilayete, 181 ayrı noktada, 72 buçuk milyon metrekare alanda kentsel dönüşüm faaliyeti yürütüyoruz. Burada 775 konut çekilişi yapacağız ve Türkiye genelinde şu ana kadar toplamda 135 bin konutu ihale ettik, teslim ettik" bilgisini verdi.



"HAZIRLIKLARI BAKANLAR KURULUNA SUNDUM"



Bakan Özhaseki, TOKİ'nin eskisi gibi şikayetler almadığını belirterek, "Artık bir taraftan şehircilik ilkelerine uygun yapılıyor, diğer taraftan da sağlam standartları uygun ve herkesin daha iyi yaşayabileceği mekanlar oluşturuluyor" dedi. Kentsel dönüşümün konforlu yaşam dışında deprem gibi doğal afetler yönünden de gerekli olduğunun altını çizen Özhaseki, son 100 yıl içerisinde ülkemizde 6 şiddetin üzerinde 56 deprem olduğunu ve topraklarımızın yüzde 66'sının deprem bölgesinde olduğunu hatırlattı. Depremler neticesinde 83 bin kişinin hayatını yitirdiğini de dile getiren Özhaseki, "Japonlar deprem olduğunda en fazla uyanıp sağına veya soluna dönüyor, ninni gibi uyuyor. Biz de binlerce can, malımız ve sonrasında psikolojimiz gidiyor. Türkiye'de risk taşıyan 7 buçuk milyon civarında bağımsız birimimiz var, bunların hepsini yıkmalı ve yeniden yapmalıyız. Senede 500 binini hedefledik. Önümüzdeki seneden itibaren 500 bin bağımsız birimi yenileyeceğiz. Yasalar yakında çıkacak ve bunu hızlandıracağız. Ben bu hazırlıkları bakanlar kuruluna sundum. Türkiye'yi gelecek depreme hazırlamış olacağız" şeklinde konuştu.



TERÖRLE MÜCADELE



Zor bir coğrafyada yaşadığımızı belirten Bakan Özhaseki, "Etrafımızdaki ülkeler idare edilemez vaziyette. Cennet gibi bir vatana sahibiz ama bir taraftan da riskler taşıyoruz. Terör örgütlerinin dört bir taraftan saldırdıklarını görüyoruz. Bir taraftan PKK ile, FETÖ denilen lanet bir örgütle ve DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütleriyle uğraşırken, diğer taraftan da ekonomik olarak Avrupa Birliği tarafından gelen saldırılara göğüs geriyoruz, ayakta duruyoruz. Ekonomik olarak iyi büyüyoruz ve bu noktada bizim batmamızı, çökmemizi isteyenler o kadar çok ki... İnşallah yüzde 7 civarında bir büyüme ile Türkiye'yi geliştirmeye devam edeceğiz ve kendi içimizde de birliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. 'A' partili, 'b' partili demeyeceğiz, öyle bir hakkımız yok, yeter ki bu coğrafyada yaşayalım ve yeter ki birbirimizle bir olalım, emin olun önümüzde kimseler duramaz" mesajını verdi.





