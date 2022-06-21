45 gün sürüyor! Gören şaşkına döndü Düzce’de etkili olan yağmurun ardından derelerden akan çamurlu su Karadeniz’in rengini değiştirdi. 21.06.2022 16:42:23 Düzce'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebi ile derelerden denize akan çamurlu su Karadeniz'in rengini değiştirdi. 1 Kentte etkili olan şiddetli yağmurun ardından yağmur suları ile birlikte gelen çamur, evsel atıklar, kum, çakıl ve odunlar Karadeniz'i kahverengiye boyadı. Denizde oluşan renk değişimi havadan görüntülendi. 2 İşletmeci Yaşar Ergeldi, “8-10 senede bir doğal afetlerde bu ikinci kez başımıza geliyor. 3 Sağ olsun devletimiz gerekeni yaptı. Ticari olarak baktığımızda denizin hali ortada. Doğal afet olarak görüyoruz. 4 Denizin düzelmesi 1 ayı bulur. Şu anda mil bırakıyor. Yağmur yağmaz ise deniz takribi 1 ay ila 45 gün içinde eski mavi halini alır” ifadelerini kullandı. 5