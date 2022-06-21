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45 gün sürüyor! Gören şaşkına döndü

Düzce’de etkili olan yağmurun ardından derelerden akan çamurlu su Karadeniz’in rengini değiştirdi.

45 gün sürüyor! Gören şaşkına döndü
21.06.2022 16:42:23
45 gün sürüyor! Gören şaşkına döndü
Düzce'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebi ile derelerden denize akan çamurlu su Karadeniz'in rengini değiştirdi.
 
 
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45 gün sürüyor! Gören şaşkına döndü
Kentte etkili olan şiddetli yağmurun ardından yağmur suları ile birlikte gelen çamur, evsel atıklar, kum, çakıl ve odunlar Karadeniz'i kahverengiye boyadı. Denizde oluşan renk değişimi havadan görüntülendi.
 
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45 gün sürüyor! Gören şaşkına döndü
İşletmeci Yaşar Ergeldi, “8-10 senede bir doğal afetlerde bu ikinci kez başımıza geliyor.
 
 
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45 gün sürüyor! Gören şaşkına döndü
Sağ olsun devletimiz gerekeni yaptı. Ticari olarak baktığımızda denizin hali ortada. Doğal afet olarak görüyoruz.
 
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45 gün sürüyor! Gören şaşkına döndü
Denizin düzelmesi 1 ayı bulur. Şu anda mil bırakıyor. Yağmur yağmaz ise deniz takribi 1 ay ila 45 gün içinde eski mavi halini alır” ifadelerini kullandı.
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