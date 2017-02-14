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Yutulan sakız midede kaç sene kalıyor?

Yutulan sakız midede kaç sene kalıyor?

Günde 8 bardak su içmek, grip olduğunuzda soğuktan kaçınmak gibi pek çok sağlık efsanesi, aksi ne kadar kanıtlanırsa kanıtlansın geçerliliğini koruyor. İşte bunlardan bazıları...





Yutulan sakız midede kaç sene kalıyor?
Yutulan sakız midede kaç sene kalıyor?
Günde 8 bardak su içmek, grip olduğunuzda soğuktan kaçınmak gibi pek çok sağlık efsanesi, aksi ne kadar kanıtlanırsa kanıtlansın geçerliliğini koruyor. İşte bunlardan bazıları...
14 Şubat 2017 gazete manşetleri
14 Şubat 2017 gazete manşetleri
Gazeteler bugün ne yazdı? İşte günün öne çıkan haberleri...
İşte halkı en silahlı ülkeler
İşte halkı en silahlı ülkeler
İşte 100 kişi başına düşen silah sayısına göre halkı en silahlı ülkeler...Listenin en başında Amerika yer alırken, kişi başına düşen silah sayısı akıllara durgunluk verdi.
Kararsızlar için 20 soruda Cumhurbaşkanlığı sistemi…
Kararsızlar için 20 soruda Cumhurbaşkanlığı sistemi…
Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi hakkında kamuoyunda inanılmaz bir bilgi kirliliği yaşanıyor. Sosyal medyada hazırlanan paylaşımlar, değişen anayasa maddelerini bir kez bile okumamış insanlar tarafından otomatik olarak yaygınlaştırılıyor.
13 Şubat 2017 gazete manşetleri
13 Şubat 2017 gazete manşetleri
Gazeteler bugün ne yazdı? İşte günün manşetleri...
Yeni Zelanda'da yüzlerce balina telef oldu
Yeni Zelanda'da yüzlerce balina telef oldu
Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda kıyıya vuran yüzlerce pilot balinanın telef olduğu bildirildi. Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, adanın Altın Körfez bölgesinde karaya oturan 416 balinanın yaklaşık yüzde 70'i telef oldu.
12 Şubat 2017 gazete manşetleri
12 Şubat 2017 gazete manşetleri
Gazeteler bugün ne yazdı? İşte günün manşetleri...
Dünyanın en güçlü ordularının kullandığı tüfekler
Dünyanın en güçlü ordularının kullandığı tüfekler
Dünyanın en güçlü ordularının kullandığı tüfekleri ilk kez göreceksiniz... İşte ordu ordu kullanılan tüfekler!
Mutluluğun sırrı Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde saklı
Mutluluğun sırrı Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde saklı
Mutluluğun ve huzurun sırrı Kur'an-ı Kerim'deki 40 ayette saklı. İşte o ayetler...
10 Şubat 2017 gazete manşetleri
10 Şubat 2017 gazete manşetleri
Gazeteler bugün ne yazdı? İşte günün manşetleri...
Futbolcuların çocukluk fotoğrafları
Futbolcuların çocukluk fotoğrafları
Ünlü futbolcuların çocukluk fotoğrafları görenleri hayrete düşürüyor.
Meteoroloji uyardı! İstanbul'a kar geliyor...
Meteoroloji uyardı! İstanbul'a kar geliyor...
Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre yurt genelinde hafif şiddetli yağmurlar etkili oluyor. Cumartesi günü ise İstanbul başta olmak üzere birçok ilde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar beklenirken Pazar ve Pazartesi İstanbul'da yağışların kara dönmesi bekleniyor.

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