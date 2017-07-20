20.07.2017 09:17:48

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz ile Sakarya, Bilecik, Düzce, Ordu ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimler ile Akdeniz'in kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz kıyılarında ise batı ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28



Bursa: Parçalı, zamanla az bulutlu 30



İzmir: Az bulutlu ve açık 34



Adana: Az bulutlu ve açık 36



Antalya: Az bulutlu ve açık 32



Samsun: Parçalı bulutlu 28



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 28



Erzurum: Parçalı bulutlu 31



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41