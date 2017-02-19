19.02.2017 14:05:43

Yurt dışına kaçan FETÖ'cülerin akrabaları sınırda yakalandı

Edirne'de FETÖ şüphelisi ailelerinin yanına gitmeye çalışan 4 kişi yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken gözaltına alındı.

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ailelerinin yanına gitmeye çalışan 4 kişi yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı.

AA'nın haberine göre; Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesi Karayusuflu köyü yakınlarında hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında olduğu belirlenen FETÖ şüphelisi eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Şube Müdürü Ufuk Gürsoy Yavuz'un eşi G. Yavuz (47), oğlu T.O. Yavuz (25) ve kızı M. Yavuz (24) ile şüpheliler Nihal ve İlhan Şahin'in oğlu F. Şahin'i (17) yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken gözaltına aldı.

Bu kişilere organizatörlük yaptığı iddia edilen S.K. da gözaltına alınırken, şüphelilerin sınırdan geçmek için kişi başı 5 bin avroya anlaştıkları öğrenildi.

Bu sırada daha önce olduğu ameliyat nedeniyle pansuman için hastanede bulunan Uzunköprü'de vatani görevini yapan piyade er ile bazı vatandaşlar şüphelilere tepki gösterdi.

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