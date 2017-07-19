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Uzmanlar sahte bala karşı uyarıyor
19.07.2017 16:12:06

Uzmanlar sahte bala karşı uyarıyor

Bal Uzmanı Ahmet Bağran Aksoy, sahte bal nasıl anlaşılır, sahte balın zararları nelerdir sorularına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Doğal ilaç olarak kullanılan gerçek ballar, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı koruyor.

Ancak piyasada gerçek bal olarak satılan sahte ballar vücudun bağışıklık sistemini çökerterek ciddi ölümcül hastalıklara ve kronik hastalıklara sebebiyet verebiliyor.

Kimyasal işlemlere çok fazla maruz kalmayan doğal ballar, bağışıklık sitemini güçlendirmenin yanında mide rahatsızlıkları, kalp çarpıntısı, yüksek tansiyon ve kansızlığı da önleyerek vücudu dinç dinç tutar.

 Ancak son dönemlerde piyasada olan sahte ballar bağışıklık sistemini çökerterek özellikle şeker, hastalığı tansiyon hastalığı ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Sahte bal kansere kadar götürüyor!

Sahte balın kişiyi kansere kadar götürebileceğinin altını çizen Aksoy, "İçine mısır şurubu katılması sebebiyle sahte bal, diyabet hastalarını komaya dahi sokabilir. Ayrıca, kanser hücreleri şekeri çok seviyor. Dolayısıyla sahte balın bağlantılı olarak vücudumuza birçok zararı bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Tadı Damağınızda Kalıyorsa Gerçek baldır

Sahte bal ile gerçek balın nasıl ayırt edilebileceği konusunda ipucu veren Aksoy, "Laboratuvarda tahlil yaptırılarak ya da balı bilen ve bu işin uzmanı olan kişiye tattırarak balın gerçek olup olmadığı anlaşılabilir.

Gerçek bal, kristalize olur ve donar. Ayrıca, balı yedikten sonra tadı 15-20 saniye daha damağınızda kalıyorsa, o bal gerçek baldır" dedi.


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