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23.02.2017 21:19:17
UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında sahasında Hapoel Beer Sheva'yı konuk ediyor. Mücadelenin 20 dakikası geride kalırken siyah-beyazlı takımın 1-0 üstünlüğü bulunuyor.
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