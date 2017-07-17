17.07.2017 17:29:01

Türkiye PYD mevzilerini vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Azez'in Mare bölgesinden PYD tarafından yapılan silahlı saldırıya topçu birlikleriyle karşılık verdi.

Kilis'in karşısındaki Suriye'nin Azez kentinin güneyindeki Ayn Daknah köyü yakınlarında Özgür Suriye Ordusu güçleri ile PYD arasında çatışma çıktı. Devam eden çatışmalar sırasında meydana gelen patlamaların ardından yükselen dumanlar Kilis tarafından da görülmeye başladı. Bu arada PYD denetimindeki bölgeden Türkiye sınırına yakın noktaya yapılan taciz ateşine de sınır birlikleri tarafından topçu atışıyla karşılık verildi.

Türkiye sınırına yakın noktadaki Azez'in denetimini elinde bulunduran ÖSO birlikleri, öğle saatlerinde ilçenin birkaç kilometre güneyindeki PYD kontrolündeki Ayn Daknah Köyü'ne saldırı başlattı. ÖSO birliklerinin saldırısına PYD'lilerin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmalar sırasında sık sık bölgeden patlama sesleri gelirken, patlamaların ardından yükselen dumanlar da Kilis sınırından görüldü.

TACİZ ATEŞİNE ANINDA KARŞILIK

Öte yandan öğleden sonra PYD'nin denetimindeki bölgeden Türkiye sınırına taciz ateşi açıldı. Taciz ateşinin ardından sınırda konuşlu birlikler, saldırının yapıldığı PYD kontrolündeki bölgeye angajman kuralları kapsamında topçu atışıyla karşılık verdi. Sınır birliklerinin misliyle yaptığı topçu atışının ardından Suriye'deki PYD bölgesinden yükselen dumanlar da yine Türkiye tarafından görüldü.