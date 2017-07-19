19.07.2017 21:15:21

Trump ve Putin G20'de iki kez görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya'nın Hamburg kentinde yapılan G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ikinci bir görüşme daha yaptığı ileri sürüldü.

ABD basınında, Zirve'de Trump ve Putin'in bir saat süren ve gizli tutulan, ikinci bir toplantı yaptıkları yönünde haberler yer almıştı.

Bu haberlerde, resmi görüşmeden saatler sonra, sadece Rus bir çevirmenin katıldığı, ayrı bir görüşmenin yapıldığı iddia edildi. Bu görüşmenin detayları netlik kazanmazken, herhangi bir resmi kayıt da tutulmadı.

Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerinde Trump'ın kampanyasına destek vererek seçimlere karıştığı iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor. G20 Zirvesi'nde Trump ve Putin ilk kez bir araya geldiğinde tüm gözler bu resmi toplantıya çevrilmişti.

Donald Trump, iddialara yanıt vermekte gecikmedi.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Trump, "Putin'le gizli yemek gerçekleştiği yönündeki sahte haberler mide bulandırıcı. Almanya Başbakanı tüm G20 liderleri ve eşlerini davet etmişti. Basın bunu biliyordu" dedi.

BEYAZ SARAY: TOPLANTI DEĞİL SOHBET

Beyaz Saray, Salı günü yaptığı açıklamada, Zirve'de liderlerin daha önce açıklanmayan ikinci bir temasları da olduğunu kabul etti.

Öte yandan, Beyaz Saray yetkilileri bu görüşmenin "ikinci bir toplantı" değil "kısa bir sohbet" olarak tanımlanması gerektiğinİ söyledi.

Zirve'deki liderler toplantısında Putin'in yanına Trump'ın eşi Melania Trump oturmuştu.

Görüşmenin, G20 Zirvesi'nde liderlerin özel yemeği sırasında gerçekleştiği öğrenildi.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD'li çevirmenin Rusça bilmemesi nedeniyle görüşmede sadece Rus çevirmenin bulunduğuna dikkat çekti.

'PUTİN'E İKİ KEZ SORDUM'

Zirve sonrası Reuters haber ajansına konuşan Trump, ikilinin resmi teması sırasında Putin'e, hükümetinin ABD seçimlerine müdahale edip etmediğini de sorduğunu açıklamıştı.

Trump, "Ona 'Bunu yaptın mı?' dedim. O da ,'Hayır, kesinlikle yapmadım' dedi. İkinci kez, tamamen farklı bir yolla bu soruyu sordum. 'Kesinlikle hayır' diye yanıt verdi." diye konuşmuştu. Hatta birisi, 'Eğer seçimlere karışsaydı bundan haberiniz olmazdı' dedi - ki bu da çok ilginç bir nokta" demişti.