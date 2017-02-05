05.02.2017 14:42:41

Trump, Balkanlar'ı Rusya'ya mı bırakacak?

Trump yönetiminin, artan Rus etkisine rağmen Balkanlar’ı önceliklileri arasına almaması Washington’da endişe ile karşılanıyor.

TİMETURK I HABER MERKEZİ

Melahat KEMAL

Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council, Balkanlar'ın ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın öncelikleri arasında olmadığını ancak Amerika'nın bölgeyi dikkatle takip etmeye devam edeceğini açıkladı.

BALKANLAR KİME AİT?

Atlantic Council'in başkan yardımcısı Damon Wilson “Birçoğumuz Balkanlar'da olup bitenleri dikkatle takip ediyoruz ve gelişmelerden endişeleyiz” açıklamasında bulundu.

Wilson BIRN haber ajansına yaptığı açıklamada “Çok çalkantılı bir dönemden geçiyoruz. Rusya, Avrupa ile entegrasyon sürecinde Balkanları alt üst etmeye çalışıyor. Bu durumda da açıkçası bölgenin gerçekten ABD ile ilişkileri olan Avrupa'ya ait olup olmadığı sorusu ortaya çıkıyor” dedi.

BOSNA HERSEK'TE BÖLÜNME TEHLİKESİ

2017'nin ilk günlerinden bu yana bazı Balkan devletleri siyasi ve etnik açıdan çalkantılı bir dönem yaşıyor.

Bosna Hersek'te Sırpların kontrolündeki Republika Srpska'nın başkanı Milorad Dodik, referandum kararı ile Bosna Hersek'ten ayrılmanın yolunu arıyor.

Dodik'in Bosna Hersek'te yıkıcı faaliyetlerde bulunduğunu söyleyen Wilson “Dodik ateşle oynuyor. Bölgenin parçalanmasını isteyen Moskova'nın kullandığı bir araç olmuş. Eğer Balkanlar bölünüp parçalanırsa bölgenin Avrupa Birliği'ne dahil olması mümkün olmayacak” dedi.

KARADAĞ'DA DARBE HAMLESİ

Karadağ'da Rus yanlısı muhalefet partileri parlamentoyu boykot ediyor. Ekim ayında düzenlenen seçimlerde usülsüzlük olduğunu iddia ediyorlar.

Karadağlı yetkililer Sırplar, Karadağlılar ve Rusyalılardan oluşan bir grubun 16 Ekim seçimlerinde bir darbe planlayarak parlamentoyu basmak ve Başbakan Milo Djukanovic'i öldürmek niyetinde olduklarını söylüyor.

Wilson yaşanan olaylarda sadece Sırpların ve radikallerin değil Moskova'nın da parmak izlerinin olduğunu belirtiyor.

SIRBİSTAN-KOSOVA ARASINDA GERGİNLİK

Sırbistan ve Kosova arasındaki gerginliğin giderek artması Balkanlar'da endişeye sebep olan bir diğer konu.

İki ülke arasındaki gerginlik 14 Ocak'ta had safhaya ulaştı.

Sırbistan, bu tarihte Sırbistan bayrağının renklerine boyanmış ve üzerinde 21 dilde “Kosova, Sırbistan'dır” yazan bir treni Belgrad'dan Kosova'nın Sırp yönetimindeki Mitrovica kasabasına doğru yola çıkardı.

Wilson Sırbistan'ın Rusya ile dostça ilişkilerine devam edeceğini ancak ülkenin geleceği açısından tek çıkar yolun Avrupa Birliği'nde olduğunu söylüyor.

MAKEDONYA'DA YASADIŞI DİNLEME SKANDALI

Makedonya, 11 Aralık'ta düzenlenen seçimlerin ardından hükümetini ancak kurabilmiş bir Balkan ülkesi.

Hükümetin kurulmasının bu kadar uzun sürebilmesinin ardından muhalefet kanadının Başbakan Nikola Gruevski'yi yasadışı dinleme skandalından sorumlu tutmasından kaynaklandı.

Gruevski, gizli olarak yapılmış bu dinlemelerin bir dış istihbarat servisi tarafından muhalefet kanadına sızdırıldığını iddia etti.

BALKANLAR KRİZE SÜRÜKLENİYOR

Bosna'da olanlara, Makedonya'da devam eden çalkantılara, Piriştine'deki iç çekişmelere ve Hırvatistan-Sırbistan, Sırbistan-Kosova arasında yaşananlara bakıldığında bunların siyasetten ibaret olduğunu söylemek mümkünse de olayların akışı Balkanlar'da muhtemel bir çatışmaya doğru evrildiğini gösteriyor.

Balkanlar'da yaşananlar, Avrupa Birliği'nin ve hatta ABD'nin kendi içinde yaşadığı sorunları yansıtıyor.

Wilson, Washington ve AB'nin Balkanlar'a olan ilgisinin azalması ile “Batı Balkanlar'da bir boşluk” oluşması tehlikesini doğurduğunu ve bu boşluğun da “kötü niyetli güçler” tarafından doldurulduğunu ifade ediyor.

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