24.07.2017 12:44:59

TOMA bu kez kuruyan ağaçlara su sıktı

Van'ın Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), bu kez kurumaya yüz tutmuş ağaçların sulanmasında kullanıldı.

Erciş Kaymakamlığı tarafından yürütülen 'Sahil Yolu Vitrin Projesi' alanındaki ağaçlar sıcak havanın yanı sıra inşaat alanındaki toz nedeniyle kurumaya yüz tutunca, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar'ın talimatıyla TOMA ağaç sulama işlerinde kullanılmaya başlandı. Çalışmaları yerinde denetleyen Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, Sahil Yolu Vitrin Projesi kapsamında yolların sıcak asfalta kaplandığını, bisiklet ve yürüyüş parkuru inşaatına da başlandığını söyledi.

Erciş'in hizmetlerin en güzeline layık olduğun belirten Yaşar, "Çalışmalarımız son sürat devam ederken, üst tarafta bulunan ve insanların piknik alanı olarak kullandığı ağaçlık alanlardaki otomatik sulama sistemimizi bitiremediğimiz için bu bölgedeki yeşil alan ve ağaçlarımız kurumaya başladı. Bizler burada devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımızın hizmetine sunma felsefesi içinde TOMA'ları bu sefer halkımızın hizmetine farklı bir şekilde sunduk. Ağaçlarımızı ve yeşil alanlarımızı TOMA marifetiyle sulamış olduk" dedi.



"İKİ SENE ÖNCE TOMA BURADA TOPLUMSAL OLAYLARA MÜDAHALE EDİYORDU"



"Bundan iki sene önce TOMA burada toplumsal olaylara müdahale ediyordu" diyen Yaşar, konuşmasına şöyle devam etti:



"Bugün ise TOMA bir başka toplumsal amaca hizmet ediyor. Vermek istediğimiz imajda bu. Çok şükür şu anda ilçemizde huzur ve güven ortamı tesis edilmiş durumda. Hiçbir toplumsal olayımız yok. İnşallah ilçemizde bu huzur ve güven ortamı bu şekilde devam eder. Bu araçlarımızı da yine toplumumuzun lehine kullanmaya devam ederiz. İsmimiz hep güzel şeylerle anılır, yatırımlarla projelerle anılır. İnsanlarımız buraya bir takım hadiseler çıkartmaya değil, buraya güzel işler etrafında toplanmaya gelirler inşallah. Bu hizmetten vatandaşlarımızın da memnuniyetini seziyoruz. Daha önce insanlarımız bu araçları toplumsal olaylara müdahalelerde görüyordu ve aklına birtakım olumsuz hadiseler geliyordu. Ama bugün daha güzel ve hayırlı bir iş için görmekten de vatandaşımız memnun kalmışlardır."



Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'nın günün belirli saatlerinde sahil bandındaki ağaçlık alanları sulamaya devam edeceği kaydedildi.