15.07.2017 23:19:04

Tek tip elbiseyle duruşmalara çıkacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptığı konuşmada, FETÖ'cülerin artık tek tip elbiseyle duruşmalara çıkacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptığı konuşmada, FETÖ sanıklarının artık tek tip elbiseyle duruşmalara çıkacağını duyurdu.

İşte Erdoğan'ın o konuşması:

111 bin kişinin kamuyla ilişiği kesildi. FETÖ davalarında yavaş yavaş kararlar çıkmaya başladı.Bunların cezasız kalmayacağından emin olunuz. Geçen gün Sayın Başbakanımızla da konuştum. Artık bunlar (FETÖ sanıkları) mahkemeye çıkarken Guantanamo'da olduğu gibi bunları da tek tip elbise ile çıkaralım. Tek tip elbise.