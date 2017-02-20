20.02.2017 19:21:29

Suriye'de Rus ordusuna saldırı!

Rusya, Suriye'de bomba yüklü aracın patlatılması sonucu dört askerin öldüğünü, iki askerin de yaralandığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki askerlerinin bomba yüklü araç saldırısına hedef olduğunu açıkladı.



Saldırıda dört asker öldü, iki asker de yaralandı. Savunma Bakanlığı, 16 Şubat'ta gerçekleşen saldırı sonrası doktorların yaralı askerleri hayatta tutmaya çalıştıklarını duyurdu.



16 Şubat'ta saldırıya uğrayan konvoy, Tiyas hava üssünden Humus'a hareket etmişti. Konvoyda Suriye askerleri ile Rus askeri danışmanları taşıyan bir araç bulunuyordu.



Şam rejiminden saldırıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.