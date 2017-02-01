01.02.2017 14:07:30

Subliminal mesaj ile tebliğ yapmak caiz midir?

SORU:

Subliminal mesajla islâmı anlatmak haram mıdır?

Cevap:

Bu kavram düne kadar bilinmeyen bir kavramdı. Bugün de ne anlama geldiği konusunda açık bir fikir de yoktur. Dinimizi tebliğde, insanları Allah'a yaklaştırmada bu tür sistemler kullanılırsa haram olur dememize mahal yoktur ama dinimiz İslâm, daha berrak, daha açık bir dindir. Ashab-ı kiram gibi yapmak ve tabii, açık, bilinen yöntemler kullanmak bereketin ta kendisidir biiznillah.

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Kaynak: www.fetvameclisi.com

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