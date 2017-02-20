Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın son maçında Trabzonspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.
Günün maçında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Beşiktaş'ın 47 puanla lider durumda bulunduğu ligin 21. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 22. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar
Kayserispor-Bursaspor: 2-0
Antalyaspor-Kardemir Karabükspor: 1-0
Medipol Başakşehir-Gaziantepspor: 0-0
Çaykur Rizespor-Galatasaray: 1-1
Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor: 2-0
Fenerbahçe-Kasımpaşa: 0-0
Adanaspor-Osmanlıspor: 1-5
Beşiktaş-Akhisar Belediyespor: 3-1
Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-0
22. hafta
24 Şubat Cuma:
19.00 Çaykur Rizespor-Kayserispor
20.00 Kasımpaşa-Bursaspor
25 Şubat Cumartesi:
15.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor
16.00 Akhisar Belediyespor-Antalyaspor
19.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor
26 Şubat Pazar:
13.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği
16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir
19.00 Gaziantepspor-Fenerbahçe
27 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Beşiktaş