28.02.2017 06:26:01

Şişli'de uyuşturucu operasyonu

Polis ekipleri Kuştepe başta olmak üzere ilçede 40 adresi kapsayan operasyonda bazı şüphelileri yakaladı

Şişli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 35 kişinin yakalanması için Kuştepe Mahallesi başta olmak üzere ilçede 40 adrese operasyon düzenledi.

Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerine bağlı ekiplerin de katıldığı operasyonda, önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı. Koçbaşları ile kapıları kırılan binalarda bir süre arama yapan polisler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Çevik Kuvvet otobüsüne bindirilen bu kişiler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.