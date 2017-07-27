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Şırnak'ta çatışma!
28.07.2017 08:59:00

Şırnak'ta çatışma!

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bir grup PKK’lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmanın ardından bölgeye zırhlı araçlarla çok sayıda güvenlik güçleri sevk edilerek, geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Beytüşşebap ilçesi Aşağıdere köyü Hisar mevkisinde bir grup bölücü terör örgütü mensubu tarafından güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin teröristlere anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Teröristler arazi şartları ve karanlıktan faydalanarak kaçarken, çatışmanın ardından bölgeye zırhlı araçlarla çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edilerek geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. 

İlçede, bugün sabah saatlerinde, eylem yapmak için geldiği belirlenen biri kadın iki terörist, susturucu takılı bir silah ve içerisinde el yapımı patlayıcı bulunan valiz ile birlikte yakalanmıştı.

Öte yandan, Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesi ve Faraşin yaylası ile Şırnakmerkez Cudi Dağı ve Bestler-Dereler bölgelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik geniş kapsamlı operasyonlar devam ediyor.


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