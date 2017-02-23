23.02.2017 19:44:24

Savcı, Neymar için 2 yıl hapis istedi

Neymar'ın Barcelona'ya transfer sürecini sorgulayan Brezilya Mahkemesi, yıldız futbolcu için savcı, 2 yıl hapis ve 10 milyon dolar para cezası istedi.

Neymar ve ailesine ait olan "N&N" isimli şirketten yapılan açıklamada, "Neymar, tutuklanmayacak. Bu mahkemenin sonucunda masumiyetimizin ortaya çıkacağından eminiz." denildi.



İddia makamı, Neymar'ın bonservisinin %40'ına sahip olan şirketin transfer sırasında sadece 7 milyon euro bonservis geliri gösterdiği ve böylece vergi kaçakçılığı yapıldığını belirtti. Gerçek gelirin 7 milyon eurodan çok daha fazla olduğu, bonservisin %60'ına sahip olan Santos'un 50 milyon euro gelir elde ettiğinin altı çizildi.



Ocak 2014'te İspanya'da yapılan soruşturmada Barcelona Başkanı Bartomeu, Neymar transferi için toplamda 86.2 milyon euro harcandığını beyan etmişti. Neymar'ın ailesi ise 40 milyon euro gelir elde ettiklerini bildirmişti. Bartomeu, Neymar'ın imza attığı 3 Haziran 2013'te 57.1 milyon euro bonservis ödediklerini söylemişti.



İspanya'daki soruşturmada Barcelona ve Bartomeu, vergi sahtekarlığından hüküm giymişti.