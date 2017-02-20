20.02.2017 21:05:32

Şanlıurfa'daki saldırıda 89 kişi gözaltında

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısının 89'a çıktığı bildirildi.

Soruşturma çerçevesinde saldırıyla ilgili kent merkezi ve aralarında Viranşehir'in de bulunduğu bazı ilçelerde tespit edilen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 30 kişi daha gözaltına alındı.



Aynı soruşturma kapsamında bombalı saldırısıyla ilişkisi olduğu değerlendirilen terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi oldukları iddiasıyla 33 kişiyi daha gözaltına aldı.



Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.