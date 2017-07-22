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Rusya tonlarca ürünü iade etti
22.07.2017 11:02:03

Rusya tonlarca ürünü iade etti

Rosselhoznadzor açıklamasında Türkiye’den gelen üzümde sorunlar yaşandığını duyurdu.

Türkiye'den Rusya'ya 2017 rekoltesinden ihraç edilen ilk parti üzümlerde Akdeniz sineği larvası bulunduğunu ilan eden Rusya tarım ürünleri sıhhi denetim dairesi "Rosselhoznadzor", 23 ton üzüm yükünün tamamının iade edildiğini duyurdu.

Kurumun Krasnodar il müdürlüğü tarafından yapılan sunumda Türkiye'den üzüm yükünün 20 Temmuz tarihinde deniz yoluyla Rusya'nın Novorosiysk limanına geldiği kaydedildi.

23 tondan oluşan partide denetim gerçekleştiren müfettişler, Türkiye'de verilen belgelerde "temiz" vizesi olmasına rağmen "Kaliforniya çiçek tripsi" olarak adlandırılan Akdeniz sineği larvası buldukları söylendi. Karantina gereği bu tür haşere içeren ürünlerin Rusya topraklarına girişi yasak olduğu için 23 tondan üzümün geri gönderildiği kaydedildi.


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