08.02.2017 22:54:03

Rusya'dan açıklama: PKK ve PYD terörist değil

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aleksandr Botsan-Harçenko, PKK ve PYD'yi terörist örgütler olarak görmediklerini açıkladı.

TİMETURK I HABER MERKEZİ

Melahat KEMAL

Rusya Dişişleri Bakanlığınin Turkiyeden sorumlu dördüncü Avrupa Departmanı Direktörü Aleksander Botsan-Harçenko, Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aleksandr Botsan-Harçenko, Türkiye'de faaliyet gösteren PKK ile Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren PYD'yi terörist örgütler olarak görmediklerini açıkladı.

Rus basınına konuşan Botsan-Harçenko, "Rusya'da bu örgütler resmi olarak teröristler listesinde değil. Bu bir gerçek, durum böyle" dedi.

Rus yetkili ayrıca "Bunun yanında her somut olayı, faillerin suç düzeyine ilişkin araştırma sonuçlarına bağlı olarak terör eylemleri olarak değerlendiriyoruz" diye kaydetti.

SURİYE'DE RUSYA-PYD ORTAKLIĞI

Rusya, Beşşar Esed rejimi lehine operasyonlara başladığı 2015 Eylül'ünden sonraki süreçte Halep'in kuzeyinde Afrin bölgesindeki terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD militanlarının muhaliflere saldırılarına da destek vermişti. Azez bölgesindeki altı yerleşim yerinin terör örgütü PKK / PYD'nin eline geçmesine yardımcı olan Rusya, IŞİD'in Mare köyüne saldırıları sırasında da Mare'deki muhalifleri bombalamıştı.

Bu gelişmeler olurken Rusya devlet başkanı Putin'in temsilcisi ve Rus dışişleri bakan yardımcısı Bogdanov 9 ekim 2015'te terör örgütü PKK'nın Suriye eşbaşkanı olan Salih Müslim ile görüştü. Ardından, 16 Kasım 2015'te PKK'yı ve Esed rejimine destek veren İran destekli terör örgütü Hizbullah'ı terör örgütü olarak görmediklerini açıklayan Bogdanov, 2016 yılında da Salih Müslim ile ikisi resmi, toplam dört görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeler sırasında Şubat ayında terör örgütü PKK/PYD Rusya'nın başkenti Moskova'da temsilcilik açtı.

Halep'in kuşatılmasından önce, 2016 Mart ayından sonraki süreçte Rusya, Esed rejiminin yanı sıra Halep batısındaki Cebel Kaptan ve Daret İzze'ye yapılan Hizbullah ve PKK / PYD ortak saldırılarına da destek verdi.

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