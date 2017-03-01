01.03.2017 22:42:53

Rus uçaklarından YPG'ye saldırı

IŞİD'e karşı savaşan uluslararası ittifakın ABD'li Komutanı Stephen Townsed'den kritik bir açıklama geldi. ABD'li Komutan, Rus uçaklarının Suriye'nin kuzeyinde YPG militanlarını vurduğunu açıkladı.

Rusya PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'yi yanlışlıkla bombaladı.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu Komutanı Korgeneral Stephen Townsend, konu ile ilgili çıklama yaptı.

El Bab bölgesinde Suriye rejimi, rejime bağlı güçler ile Türk güvenlik güçleri ve Türkiye destekli kuvvetlerin yanı sıra PYD/PKK unsurları ve Suriye Arap Koalisyonu güçlerinin birbirine "el bombası fırlatılacak kadar" yakınlıkta bulunduğunu ifade eden Townsend, bu kuvvetlerin IŞİD ile mücadele ederken birbiriyle çatışmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Son 48 saat içerisinde Suriye rejiminin El Bab'ın güney doğusundaki köyleri IŞİD'in elinden almaya yöneldiğini ve Münbiç civarındaki Suriye Arap Koalisyonu unsurlarına çok yakın olduklarını kaydetti.

Townsend, “Aynı zamanda dün Rus ve rejim uçakları DEAŞ'ın elinde olduğunu zannettikleri bir köyü bombaladı. Ancak orası Suriye Arap Koalisyonunun elindeydi Türk ve rejim güçlerinin ilerlediğini görünce DEAŞ'ın oralardan çekildiğini gördüler. DEAŞ çekilince Suriye Arap Koalisyonu o köylere girmişti.” değerlendirmesini yaptı.

ABD'li komutan Rus ve rejim saldırılarının Suriye Arap Koalisyonuna kayıp verdirdiğini, ancak rakamları açıklamayacağını söyledi.

RUSYA-ABD UÇUŞ GÜVENLİĞİ ANLAŞMASI

Washington ve Moskova, 2015 yılının ekim ayında, iki ülkenin uçaklarının Suriye hava sahasında karşı karşıya gelmesini önlemek amacıyla teknik bir anlaşma imzalamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, anlaşmanın Rus ve ABD'li hava güçlerinin Suriye hava sahasında karşı karşıya gelmesini önleyecek bir dizi kural ve sınırlama içerdiğini belirtiyor.