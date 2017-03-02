02.03.2017 17:02:28

Putin'in, Orta Asya'daki 'müttefik ülkeler' turu

Rusya Devlet Başkanı Putin'in askeri üslerinin bulunduğu Orta Asya ülkelerini ziyaret etmesi, bölgede güvenlik önlemlerini artırma çabası olarak yorumlandı - Kırgızistan Dalil Plus Analitik Kulübü Uzmanı Sariyev:- 'Suriye'de olası bir kalıcı ateşkesin ardından, teröristlerin Afganistan üzerinden Orta Asya'ya geri dönerek, bölgede istikrarsızlık oluşturma potansiyeli var. Fergana bölgesi her za

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan'a yaptığı ziyaret, radikalizm ve terörizmin arttığı belirtilen Orta Asya'da, güvenlik önlemlerini artırma çabası olarak değerlendirildi.

Putin, şubat ayının son iki gününde, Orta Asya'da Rus askeri üslerinin bulunduğu Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ı ziyaret etti, ülkelerin liderleriyle yaptığı görüşmelerde güvenlik konuları ön plana çıktı.

Putin'in, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile yaptığı görüşmede ikili ekonomik ve ticari konular ele alınırken, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'la görüşmesinde Afganistan çıkışlı teröristleri engelleme konusu ağırlık kazandı. İki lider Afganistan'da DEAŞ ile diğer terör ve suç gruplarının yayılmasının engellenmesi için Tacikistan'daki Rus üssünün Tacikistan-Afganistan sınırında aktif görev yapması hususunda anlaştı.

Kırgızistan ziyaretinde de Putin, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) çerçevesinde Kırgızistan'ın askeri gücünü pekiştirmek ve güvenliğin sağlanması için ortak hareketleri koordine etmeye çalışacaklarını belirtti.

-"Fergana bölgesi her an patlayabilecek kazan gibidir"

Rus Devlet Başkanı Putin'in ziyaret ettiği ülkeleri ve buralarda yaptığı açıklamaları AA'ya değerlendiren Kırgızistan Dalil Plus Analitik Kulübü Uzmanı Mars Sariyev, şu an Suriye'de savaşan 5 binden fazla Orta Asya kökenli DEAŞ üyesinin olduğunu ileri sürdü.

Suriye'de olası bir kalıcı ateşkesin ardından, teröristlerin Afganistan üzerinden Orta Asya'ya geri dönerek, bölgede istikrarsızlık yaratma potansiyeli olduğunu ifade eden Sariyev, "Teröristler koruması zayıf olan Türkmenistan sınırlarından geçerek, Kazakistan'ın Aktau bölgesine kadar yayılabilecek. Orada da teröristlere yerli radikal gruplar katılabilir. Hatırlıyorsanız geçen yıl Aktöbe kentinde terör saldırıları yaşanmıştı." dedi.

Ayrıca teröristlerin, Tacikistan üzerinden Kırgızistan'a geçerek Fergana bölgesini istikrarsızlaştırma hedefine ulaşabileceklerine işarete eden Sariyev, "Fergana bölgesi her zaman patlayabilecek kazan gibidir. Çünkü burada çok sayıda dini eğilimli grup var. Kırgızistan'a geçişler olduğu zaman uyku modundaki 10-15 kişilik gruplardan oluşan radikal hücreler uyanacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Teröristlerin Orta Asya'ya yayılmasıyla, Suriye'deki gibi askeri müdahalenin yapılamayacağı savaşların yaşanabileceğini ileri süren Sariyev, Putin'in de bundan endişe duyduğunu savundu. Sariyev, Kırgızistan ve Tacikistan'ın savaşın yaşanabilecek olası ülkelerden olduğunu iddia ederek, bu iki ülkenin Rusya doktrininde savunmada öncelik verildiğini öne sürdü.

Teröristlerin Orta Asya'ya yayılmasını engellemek için gelecekte Afganistan topraklarında çalışmaların artırılacağını kaydeden Sariyev, "Rusya ve Kırgızistan'daki Kant Rus Üssü'nden savaş uçakları Tacikistan'daki askeri üsse gönderiliyor. Güçlü hazırlıklar yapılıyor. KGAÖ kapsamında hem Kırgızistan hem de Tacikistan'da sık sık askeri tatbikatlar yapılıyor." dedi.

- "Askeri yollarla terörizmi durdurmak zor"

Kazakistan Caspian Bridge Araştırma Merkezi Uzmanı Zamir Karacanov, Orta Asya bölgesinde güçlü bir istikrarın olmamasının Rusya'yı endişelendiğini önü sürerek, "Bölgede başlayabilecek bazı süreçler bölgeyi istikrarsızlaştırabilir. İstikrarlı ülke olarak bilinen Kazakistan'ın Aktöbe kentinde geçen yıl yaşanan terör olayı bölgeyi sarstı." şeklinde konuştu.

Orta Asya kökenli teröristlerin Suriye'deki savaşta yer almalarının hem Rusya hem de Türkiye'nin sorunu olduğunu vurgulayan Karacanov, "Askeri yollarla terörizmi durdurmak zor ve Rusya'nın bölgedeki askeri varlığı bu sorunu çözemeyecek. Terörizmle mücadele etmek için ekonomiyi, insanların maddi durumunu iyileştirmek ve ruhani açıdan geliştirmek gerek." şeklinde konuştu.

Karacanov, Suriye'ye gidenlerin geri dönme ve bölgede terör eylemlerini gerçekleştirme tehdidinin olduğunu ve bunun önlenmesi için de istihbarat birimlerinin aktif çalışmalar yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

